Coronavirus: el primer operativo del Detectar fue en el sudeste de Bariloche

En el intento de aplicar nuevas estrategias que permitan controlar el crecimiento de casos de Covid-19 que se registra en esta ciudad, Salud Pública comenzó a desplegar en los barrios un plan de rastreo y test rápidos para llegar a la población que es más reticente a concurrir al hospital.

El jefe de Actividades Programadas, Víctor Parodi, explicó que se trata del plan “Detectar”, que ya fue aplicado en otras localidades de la provincia y ahora llega a Bariloche. “Nosotros igual ya habíamos hecho nuestro propio ´detectar´ en abril pasado en el barrio San Cayetanito, cuando ocurrió uno de los primeros brotes importantes”, recordó Parodi. Ahora es simplemente una formalización, con los estándares que se aplican en todo el país.

El equipo está integrado por 11 agentes sanitarios, 3 profesionales responsables de realizar los test y 2 médicos que brindan apoyo y deciden si es necesario derivar al hospital o a un aislamiento en hotel. En la mañana de hoy implementaron el primer operativo en un sector ubicado “en el sudeste de la ciudad”, que Parodi pidió no identificar “a pedido de los mismos referentes barriales, para que no pase lo mismo que en San Cayetanito”, donde hubo “estigmatización”.

El jefe médico explicó que la intención es ir en busca de aquellas personas “que presentan algún síntoma pero que no concurren” a consultar a los centros de salud. Dijo que los motivos son variados: “algunos no van porque no tienen movilidad y hay paro de colectivos, otros porque trabajan a productividad y la obligación de permanecer aislados 14 días les produciría una caída de ingresos”. También señaló que “a veces intervienen otros factores, como una subestimación de los síntomas”.

Parodi señaló que Bariloche tiene “una tasa de hisopados alta”, pero hay grupos poblacionales que no tienen un contacto tan fluido con el sistema de salud.

Dijo que hoy hicieron un recorrido que abarcó 18 cuadras, los agentes sanitarios realizan entrevistas con un cuestionario básico y detectan personas con síntomas, elaboran fichas y en los casos que ameritan los pasan al testeo, que es un hisopado nasofaríngeo tradicional, pero con la aplicación inmediata de un reactivo que permite saber en 15 minutos si se trata de un Covid positivo.

“La idea es probar entre hoy y mañana cómo funciona y planificar cómo se va a seguir a futuro, en los barrios o grupos de manzanas, porque también hay que llegar a las tomas”, explicó Parodi.

Dijo que el control no está dirigido a un grupo poblacional determinado, sino que se evalúan “a personas de todas las edades” y el indicador base es la existencia de síntomas. Al ser consultado todavía estan en pleno recuento de planillas y no pudo precisar la cantidad de personas testeadas y cuántos presentaban contagio de coronavirus.

Según el médico, en la gran mayoría de los casos el personal hospitalario fue bien recibido y el objetivo es detectar “para poder aislar rápidamente”. El aumento de casos de Covid en Bariloche que se produjo en los últimos 15 días ya había sido relacionado por los especialistas con la sospecha de que existe un número relativamente alto de personas contagiadas, o contactos estrechos, que no cumplen aislamiento.

Parodi dijo que Bariloche enfrenta una situación “compleja” en la evolución de la pandemia y que el “Detectar” se tornó necesario porque “hay menos gente que concurre a consultar” y al mismo tiempo se registra “un crecimiento en la tasa de positividad y de internación”.

Señaló, por ejemplo, que “antes se presentaban en el hospital 40 personas y la positividad podía rondar el 20 ó 30%. Hoy se presentan 15, de los cuales 10 son positivos, 3 requieren internación y por lo menos uno es grave”.