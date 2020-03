Coronavirus: "Estamos fuera de los beneficios del Estado", aseguraron las personas trans

"Soy tatuador, trabajador independiente y con esto de la pandemia (de Coronavirus) se me corta la posibilidad de seguir recibiendo ingresos todos los días, porque la gente no sale de su casa, no tengo trabajo en blanco, por lo tanto no estoy cobrando. La mayoría de les trans somos trabajadores independientes: las chicas son costureras, peluqueras, estamos fuera de los beneficios del Estado, no hay nada que nos avale", explicó Dann Castro, activista de la agrupación Varones Trans y No Binarios de Neuquén y Río Negro.

La vicepresidenta de la Mesa por la Igualdad Neuquén, Day Torres, sumó la situación de las trabajadoras sexuales. "Va a llegar un momento que las compañeras no van a poder salir, y ¿qué respuesta le vamos a dar? Tienen que pagar un alquiler", afirmó.

La población trans y travesti cuenta con una baja participación en el mercado laboral formal. La mayoría no tiene empleo registrado, por lo que está excluida de los regímenes de licencia del sector público y privado dispuestos a raíz del Coronavirus.

Si bien no hay estadísticas oficiales, el informe que realizaron organizaciones LGBTIQ+ de la región, junto a la Universidad Nacional del Comahue durante 2017, revela graves indicadores de desigualdad: el 60% de las personas trans de Río Negro y Neuquén no completó la educación obligatoria. Hay un 8%, que incluso, no concluyó el nivel primario. Sólo el 3% supera los 56 años. El 45%, en ambas provincias, tuvo dificultades para alquilar una vivienda, ya sea por la discriminación en razón de su identidad, motivos económicos y sobreprecios.

Hoy es el día de promoción de los derechos de las personas trans, en homenaje a Claudia Pía Baudracco, una militante que murió el 18 de marzo de 2012. En este contexto un grupo de activistas presentó en la Legislatura de Neuquén un proyecto de ley integral trans.

"Recordamos a Claudia Pía Baudracco, que dio su vida militando la causa de compañeros y compañeras trans que tuvo como resultado la ley de identidad de género. Ella falleció unos días antes y no vio sancionada la ley, pero su lucha nos motiva a presentar este proyecto", aseguró Alejandra Rodríguez Carrera, activista trans de la Mesa por la Igualdad Neuquén y funcionaria de la Dirección Provincial de Diversidad.

Agregó: "no pretendemos tener privilegios por parte del Estado, sino que queremos tener los mismos derechos que cualquier persona en la sociedad argentina, la provincia de Neuquén, sin tener obstáculos y atendiendo justamente a que esa discriminación llevó a que muchas no tengan trabajo registrado, no tengan acceso pleno a la salud, la vivienda, y tampoco tengan el goce pleno de sus derechos en el marco de las garantías de los Derechos Humanos".

Ley integral trans

El proyecto plantea una serie de aspectos centrales en la vida de las personas trans -salud, educación, trabajo, vivienda, identidad- y obliga al gobierno provincial a desarrollar políticas efectivas de inclusión.

La presentación del proyecto se realizó hoy. Foto Florencia Salto.

Por ejemplo, propone que el IPVU-ADOS cree un registro especial para asignación de vivienda social que incluya en condiciones prioritarias a esta población. La iniciativa abarca, también, el cupo laboral, que nunca fue tratado en el recinto. Esto significa que la provincia incorpore a personas travestis-trans en un porcentaje no inferior a un 0,5% de su planta transitoria, permanente y contratada.

"Muchas veces nos dicen: "bueno pero la educación es pública y gratuita". La realidad es que las personas trans todavía no acceden como cualquier otro ciudadano y lo que busca el proyecto de ley es garantizar eso", dijo Benjamín Génova, de la agrupación Varones Trans.