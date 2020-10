Coronavirus: murió Miriam Silva la presidenta del Deliberante de Choele Choel

Gran congoja reina en las localidades de Valle Medio luego del fallecimiento de la presidenta del Concejo Deliberante Miriam Mabel Silva (JSRN), a los 56 años, quien se encontraba internada en estado crítico desde hace varios días en la capital provincial luego de haber dado positivo por COVID-19.

La funcionaria había dado positivo el 29 de septiembre y se estima que se había contagiado por ser contacto cercano de un paciente que era positivo.



Mediante un comunicado de prensa el intendente Diego Ramello y su equipo de gobierno manifestó el acompañamiento "a sus hijos, hermanos y amigos, ante esta irreparable pérdida con profunda tristeza y dolor".



Además se decretó tres días de asueto administrativo municipal.



Silva era parte de los concejales de Choele y en junio asumió como titular del Deliberante tras la renuncia al cargo de Cecilia Cornejo (JSRN). El alejamiento se anunció por "razones estrictamente personales", aunque se trataba de problemas internos dentro del gobierno de turno.



Semanas antes de la confirmación de su "positivo" que había hecho la propia funcionaria en redes sociales, su hermano Jorge, un conocido fotógrafo de la región, había sido alcanzado por el virus y también debió ser derivado a Viedma hasta su recuperación.



Hace pocas horas en contacto con este medio Jorge había manifestado que su hermana estaba muy grave y que todo estaba en manos de Dios.



«Estoy tranquila aunque admito que no me lo esperaba, con algunos síntomas como dolor de cabeza, tos y una leve congestión«, dijo Miriam Silva en una publicación de Facebook de hace unos días. Y agregó: «Seguiré internada en el Hospi y quiero agradecer a todo el personal, médicos y enfermeros que me atienden muy bien!»



La funcionaria también había publicado otro post en el que contaba que había sido internada para hacer todos los controles por su carácter de paciente de riesgo.



«A todos mis contactos muchas gracias por los mensajes y llamados que recibo todo el tiempo son una caricia al alma en este momento!. Hay que seguir cuidándose mucho! Usar el barbijo, mantener el distanciamiento social. No compartir mate ni tomar de la misma botella, usar alcohol y lavarse las manos permanentemente!», había asegurado Silva en su publicación.