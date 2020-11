Coronavirus: la curva sube en Bariloche y piden no descuidar otras enfermedades

Con 61 nuevos contagios en Bariloche, la ciudad registra 604 casos activos. Según el último parte del Ministerio de Salud de Río Negro, murió un hombre de 79 años; de modo que ya son 72 las víctimas fatales.

La médica Mercedes Iberó recomendó no descuidar los controles médicos de otras enfermedades pese a la pandemia. "No agreguemos más fallecimientos por no controlarse las enfermedades", dijo.

En la conferencia, la funcionaria insistió: "No dejen de hacerse los controles de rutina de enfermedades crónicas. El tenga diabetes que se haga el control de glucosa, el paciente cardíaco que vaya al cardiólogo, que las mujeres no dejen de hacerse una mamografía, un Papanicolaou o una colposcopía”.

Pidió evitar "una pandemia con todos los pacientes que no consultaron acerca de sus patologías de base. Hoy nos está pasando de internaciones de pacientes por no control de sus enfermedades. Tratemos de no agregar más fallecimientos por patologías que podemos prevenir".

Agregó que "todos los hospitales, aunque tengan 1000 casos activos, tienen un lugar para atender a los pacientes crónicos. Les pido por favor a todos que se hagan sus controles. La gente no se está controlando y eso puede llegar a ser mucho más grave que lo que ha ocurrido con el coronavirus".

La funcionaria aprovechó la conferencia para pedir a los rionegrinos advirtió que "hay muchas internaciones por no control de sus enfermedades. Todos los centros de salud, por más cantidad que tengan de pacientes por covid-19 siguen atendiendo a quienes tienen enfermedades crónicas”.

De acuerdo al parte provincial, Río Negro suma 4.586. Cipolletti tiene 1279 casos; Bariloche, 604; Viedma, 593; General Roca, 528; Allen, 210; Villa Regina, 180; Catriel, 136; Choele Choel, 132; Cinco Saltos, 116; Ingeniero Jacobacci, 113; Luis Beltrán, 89; Campo Grande, 80; Chichinales, 58; Río Colorado, 56; Lamarque, 52; Maquinchao, 43; Ingeniero Huergo, 42;

Chimpay y San Antonio Oeste, 40; Fernández Oro, 33; Pilcaniyeu, 28;

Cervantes, 18; Mainque, 16; Belisle y Sierra Grande, 14; Comallo y

El Bolsón, 11; Dina Huapi, 10; El Cuy, 7, Darwin, General Godoy y

Las Grutas, 6; General Conesa, 5; Barda del Medio, 4; Los Menucos, 3;

Valcheta, 2 y Contralmirante Cordero, 1.