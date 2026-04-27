Violento accidente en Ruta 7: una camioneta y un auto chocaron de frente en la zona de Cañadón de las Cabras

La Ruta 7 volvió a ser escenario de un grave incidente vial en un sector crítico. Este domingo por la noche, una Ford Ranger y un Renault Sandero protagonizaron un choque frontal a la altura del Cañadón de las Cabras, dejando como saldo heridos y daños materiales totales en ambos vehículos.

El impacto se registró minutos antes de las 22:00, en un tramo donde la velocidad y la iluminación suelen ser factores determinantes. La magnitud del choque fue tal que se requirió la llegada inmediata de al menos dos ambulancias del SIEN para asistir a los ocupantes en el lugar.

Operativo de urgencia y desvíos

Efectivos de la División Tránsito de la Policía de Neuquén montaron un cordón de seguridad para permitir el trabajo de los médicos y peritos. La situación generó tensión y largas colas de conductores que regresaban hacia la capital o Centenario al cierre del fin de semana, según comentaron los primeros testigos.

El tránsito permaneció restringido y con desvíos parciales hasta cerca de la medianoche. En el lugar trabajó personal policial, equipos de salud y peritos accidentológicos.

Hasta la madrugada de este lunes, las autoridades no habían emitido un parte oficial sobre la evolución de las personas trasladadas. Sin embargo, la posición en la que quedaron los rodados sobre la cinta asfáltica evidencia un impacto frontal que podría haber tenido consecuencias graves para sus protagonistas.

Los peritajes buscarán determinar si uno de los vehículos cruzó de carril o si hubo una maniobra de sobrepaso fallida en un sector que, pese a las obras, sigue registrando un alto índice de peligrosidad.