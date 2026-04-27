Cumbre en Rusia: el enviado de Irán se reúne con Putin mientras Donald Trump lanza una tajante advertencia desde Estados Unidos

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, arribó este lunes a la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, para mantener conversaciones de alto nivel con funcionarios rusos y el presidente Vladimir Putin. La visita se produce en un momento crítico para la diplomacia internacional, luego de que se cancelaran los contactos previstos entre Teherán y Estados Unidos en Pakistán.

Según informó el ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Araghchi llegó a suelo ruso tras una gira que incluyó escalas en Omán e Islamabad. El objetivo declarado por el funcionario es «continuar las estrechas consultas entre Teherán y Moscú sobre cuestiones regionales e internacionales», además de analizar el desarrollo de la guerra y la situación actual con el gobierno de los Estados Unidos.

El factor estratégico del Estrecho de Ormuz

En declaraciones recogidas por la agencia estatal iraní IRNA, Araghchi calificó de «productivas» sus consultas previas en Pakistán, donde se revisaron las condiciones bajo las cuales podrían retomarse las negociaciones con la Casa Blanca.

Asimismo, el canciller destacó la importancia de la coordinación con Omán respecto al Estrecho de Ormuz. Al ser las dos naciones ribereñas de este paso clave, Araghchi subrayó que el diálogo es vital para garantizar el «paso seguro» a través del estrecho, un tema que hoy se ha convertido en un problema de alcance mundial.

Donald Trump desde Estados Unidos: «No tenemos ninguna prisa»

Desde el otro lado del conflicto, la postura de Washington se mantiene inflexible. En una entrevista concedida a Fox News, el presidente Donald Trump afirmó que el tiempo es su principal herramienta de presión y aseguró que no siente urgencia por sentarse a negociar un nuevo pacto.

«Pueden venir a nosotros, o pueden llamarnos», sentenció el mandatario estadounidense, quien reiteró que su prioridad absoluta es impedir que Irán desarrolle armamento nuclear. Según Trump, evitar que Teherán posea este tipo de armas es un «servicio al mundo» para proteger la estabilidad de Israel, Europa y los propios Estados Unidos.

Tensión en el Líbano y alto el fuego frágil

Mientras la diplomacia se traslada a Rusia, el escenario militar muestra señales de debilidad. Si bien el alto el fuego formal entre Irán, Israel y Estados Unidos se mantiene, en el Líbano la situación es distinta. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Hezbollah de «desmantelar el alto el fuego», mientras que la organización denunció violaciones por parte de las fuerzas israelíes.

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud libanés, ataques recientes en el sur del país dejaron un saldo de 14 muertos y 37 heridos, lo que pone en jaque la estabilidad de la tregua en la región.