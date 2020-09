Coronavirus: murieron 2 pacientes y récord de recuperados en Bariloche

Una mujer que tenía 87 años y un hombre de 60 se sumaron en las 24 horas últimas a la lista de pacientes que murieron en Bariloche tras haber contraído la COVID-19, que transmite el nuevo coronavirus. Hasta el momento, hubo 49 decesos en lo que va de la pandemia en esta ciudad.

Así lo informó esta noche de lunes la secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro, la médica Mercedes Ibero. Afirmó que 135 pacientes se recuperaron entre la tarde del domingo y esta tarde de lunes en esta ciudad. Además, se curaron 3 pacientes de Dina Huapi y 12 de El Bolsón.

Ibero sostuvo que se detectaron 19 nuevos casos de COVID-19 en Bariloche. Por eso, informó que hasta este momento hay 552 personas contagiadas en esta ciudad, la amplia mayoría se encuentra con aislamiento domiciliario o alojado en los hoteles habilitados para recibir pacientes.

La funcionaria provincial dijo que en la provincia quedaban hasta este lunes 24 camas libres de terapia intensiva, 13 están disponibles en Bariloche, entre el hospital Ramón Carrillo, el Sanatorio San Carlos y el HPR. Informó que queda 1 cama libre en Roca, 1 en Ingeniero Jacobacci y 9 en Viedma.

En 6 meses de pandemia, 2.544 personas contrajeron la COVD-19 en Bariloche. De ese grupo, 1.943 se recuperaron y 49 murieron. Aún quedan 552 personas contagiadas.

Al inicio de la conferencia de prensa con un nuevo reporte con la situación sanitaria de la provincia, Ibero envió un reconocimiento al personal que trabaja en Salud en Río Negro en el Día de la Sanidad.

Solamente un reconocimiento y quizás para todos los que están sus casas, sepan lo que están viviendo desde hace 6 meses porque no tienen reemplazo los que están hoy. Son los mismos los que empezaron a trabajar hace 6 meses en esta pandemia” Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro.

“Son los mismos que usan el barbijo, la máscara de plástico, el camisolín, los guantes y nosotros que usamos un rato el barbijo no lo aguantamos, imagínense el que lo tiene que tener más de 8, 16 y hasta 24 horas puesto, junto al miedo que te genera, la frustración”, afirmó.

“Hay un montón de sentimientos. La verdad que un reconocimiento inmenso, y no pasa solo por los médicos, pasa por los enfermeros, por las mucamas, los choferes que llevan a los pacientes, los administrativos que los reciben, pasa por los que cocinan; por cada uno de los que son parte de la Salud”, enfatizó.

Y saludó además a los estudiantes en su día. “Los adolescentes, quizá, fueron un grupo que más sufrió esta pandemia porque de estar todo el tiempo afuera con amigos, con compañeros, con pares, tuvieron que quedarse encerrados, no volvieron a la escuela, no se volvieron a juntar muchas veces con sus amigos”, observó Ibero. “Quizás se encontraron con realidades en sus casas que no venían viviendo. Se encontraron con esos papás que trabajan todo el día y ahora están en sus casas”, agregó.

Comunicó además que Nación envió 2 médicos terapistas, 3 kinesiólogos y 7 enfermeras. Dijo que los terapistas están trabajando en Allen, para cubrir las camas de terapia intensiva que se implementaron en esa localidad. Mientras que los kinesiólogos y enfermeras fueron asignados a Allen y Roca.