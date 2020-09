Coronavirus: preocupa en Viedma un foco en una residencia geriátrica

Viedma confirmó ayer el número de contagios más alto desde el inicio de la pandemia: 28, once de ellos se registraron en una residencia de adultos mayores ubicada en el barrio Piedrabuena.

"Nos sorprendió y nos preocupa mucho, es un número alto porque veníamos con 12 o 14 y de golpe pecamos así" indicó la médica Liliana Fedorco, responsable del Plan de Contingenica de hospital Zatti, y reconoció que "ayer fue un día difícil".

La profesional confirmó que son 10 pacientes de la residencia y un integrante del personal y, tras visitar la residencia, contó que "la situación de los abuelos es estable" y que "se tomó la decisión de ir porque el lunes habíamos hisopado a dos abuelos, uno con un cuadro respiratorio, y dieron positivo para covid" entonces "tomamos muestras de todos".

Agregó que "sólo a tres abuelos no le sacamos" y "nos encontramos con ese panorama que ayer nos sorprendió", en tanto que confirmó que "el nexo epidemiológico se cree que es un personal de ahí que tenía un familiar con un cuadro positivo" y a los 3 adultos que no le realizaron el hisopado "ya se entiende que van a ser positivos", aseguró.

Confirmó que "todos tienen sintomatología baja, salvo el que trajeron el lunes" al hospital "con un cuadro respiratorio" y el resto presenta distintos síntomas "nada grave por ahora" y están todos en el geriátrico "que se bloqueó desde el lunes, a partir del primer paciente que sospechamos que era covid, no entra ni sale nadie, hay tres cuidadoras más el propietario y se quedan ahí los catorce dias, hasta terminar el aislamiento" y durante ese tiempo "Salud Pública, el hospital, le va a ofrecer lo que necesiten".

El Sanatorio Austral sería el próximo destino del área Materno-infantil del hospital Zatti. Foto: Marcelo Ochoa.

Movilizar a los pacientes no sería conveniente indicó Fedorco, "porque presentan muchas discapacidades" y "mientras se puedan sostener en ese lugar, con el personal y nuestro apoyo vamos a tratar de sostenerlo" y confirmó que se cumplía el protocolo "pero esto va a pasar en todas las instituciones, tanto públicas como privadas, todas las semanas los agentes sanitarios pasan por los geriátricos".

En otros temas la médica valoró los operativos que se están realizando en los barrios viedmenses porque "es una buena oportunidad para que el vecino se acerque, se informe, porque a pesar del bombardeo de estos seis meses hay gente que no tiene la información necesaria, sobre todo los adultos mayores o las personas con factores de riesgo".

Fedorco volvió a insistir que "la gente tiene que tomar conciencia" ya que "fue una semana difícil para nosotros porque tuvimos muchas internaciones, que son prolongadas, por eso estamos evaluando el traslado" del sector de "materno-infancia al sanatorio y corrimos toda la parte de rehabilitación del hospital para poner camas porque en un momento tuvimos 25 pacientes internados en la sala, respiratorios" y "se nos está complicando" porque "si bien esto estaba programado y previsto, estamos viendo que los tiempo se nos están acortando y eso genera mucha poreocupación en el personal porque no es fácil moverse de un lugar al otro, con la buena predisposición que tiene el sanatorio".

Viedma tiene 164 positivos: 20 internados en el hospital, 20 en un hotel y el resto (124) en sus domicilios

La médica contó que el pasado lunes estuvo de guardia y "en menos de doce horas interné 7 pacientes con covid" eso "asusta, preocupa" y "la clínica está igual, que es el otro lugar que interna covid" podemos tener buena predisposición, pero los recursos a veces se van a agotar porque aunque queramos no vamos a tener disponibilidad de camas en terapia, disponibilidad de camas, esta semana fueron tres días muy difíciles".

Sobre el recurso humano sostuvo que "está preocupado y cansado" porque "se infectan nuestro compañeros y también tenemos recarga de personal, estamos en una situación, no crítica, pero sí preocupante".

Por último señaló que en estos momentos Viedma no recibió nuevos pacientes de otros lados, "los que están son de hace 7 o 10 días" porque el covid "no es como la gripe A que te enfermabas los tres primeros días y después te mejorabas, acá es al revés, estás los siete primeros días bien, o medianamente bien, y ahí se te empiezá a complicar y, después, para salir de internación o terapia inensiva son de 15 a 20 días, eso hace que las camas no se liberen rápidamente".