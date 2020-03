Coronavirus: Profesionales de Neuquén piden que los eximan de Ingresos Brutos

Los profesionales independientes de Neuquén, agrupados en la Caja Previsional, le pidieron al gobernador Omar Gutiérrez "la eximición del pago del impuesto a los Ingresos Brutos" y "eliminar la carga impositiva a los generadores de servicios, proyectos y responsables directos del soporte cognitivo del crecimiento de la provincia".

Al mismo tiempo el directorio de la Caja firmó la Resolución 19/2020 que "prorroga el pago de las aportaciones correspondientes a marzo y abril". Era una de las medidas que venían pidiendo los profesionales; este diario publicó el pedido en particular de los abogados y abogadas.

La información fue suministrada por la presidenta de la Caja Previsional para Profesionales de la provincia de Neuquén, Silvia Galetti. Es una entidad privada de carácter público no estatal que representa a 27 colegios, círculos y asociaciones de 16 profesiones, entre otras agrimensores, kinesiólogos, técnicos, psicólogos, odontólogos, médicos, ingenieros, escribanos, bioquímicos, farmacéuticos, fonoaudiólogos, profesionales del ambiente, contadores, arquitectos, médicos veterinarios y abogados.

Casi todas ellas están impedidas de trabajar por las medidas sanitarias debido a la pandemia de Covid-19.

Galetti informó que la característica en común es que no trabajan en relación de dependencia. Son 9.000 afiliados activos y 900 beneficiarios.

La profesional explicó que a partir de los decretos nacionales y provinciales que dispusieron el aislamiento "nuestros afiliados se verán imposibilitados de generar ingresos para subsistir, eliminando toda posibilidad de tributar al Estado".

El viernes pasado, el directorio de la Caja firmó la resolución 19/2020 mediante la cual prorroga el pago de las aportaciones correspondientes a marzo y abril. "Entendemos que esta situación debilita la sustentabilidad institucional y no alcanza para acompañar a los profesionales neuquinos autónomos que al momento no han recibido ningún tipo de anuncio atenuando su condición", manifestó Galetti. Esta resolución aún no entró en vigencia porque el pago de marzo no venció.

De todos modos exhortó a los afiliados que estén en condiciones a mantenerse al día. "El que pague tendrá su cuenta de capital actualizada, porque alguna diferencia debemos hacer entre el que está al día y el que no".

Añadió que "evaluaremos la situación mes a mes, y cuando esto termine, nos sentaremos a hablar con los que no están al día y veremos un plan de pago para estos meses".

La profesional dijo que no se evalúa pedirle al gobernador Gutiérrez un salvataje para la Caja. "Lo que le requerimos es la eximición del pago del impuesto a los Ingresos Brutos, una urgente solicitud de eliminar la carga impositiva a los generadores de servicios, proyectos y responsables directos del soporte cognitivo del crecimiento de Neuquén".

Anticipó que "si no se toman medidas para cuidar a nuestros afiliados, vamos hacia una ruptura en la cadena de pagos".

La nota fue enviada por mail al gobierno provincia, y este lunes será entregada en forma personal.