Empresarios tildaron de insuficientes las medidas de Gutiérrez

El titular de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN), Lucas Mántaras, analizó como “insuficientes” las medidas anunciadas por el gobierno para ayudar al sector privado por el parate económico que supone la emergencia sanitaria del coronavirus. Si bien reconoció que se trata de una situación donde “la salud es lo primero”, advirtió que el Estado “está obligando a las empresas a endeudarse por algo que no fue su responsabilidad”.

“Hay que cumplir con lo que decidió Nación. Lo que se está haciendo a nivel epidemiológico está bien, pero a raíz de esto se genera un problema que es tener nuestras empresas cerradas. Cualquier medida que se tome luego es insuficiente”, planteó Mántaras.

Señaló que el Estado ofrece créditos para para que las empresas se endeuden “por algo que no fue su responsabilidad” y no para “sobrellevar la situación que se generó cuando les dijeron que no podían abrir más”. “Entendemos la situación, pero el Estado no se hace cargo de la decisión que tomó”, sostuvo.

Sobre las medidas anunciadas en el gobierno provincial, evaluó que son correctas, aunque las tasas que está ofreciendo el Banco Provincia del Neuquén (BPN) para los créditos son “elevadas, muy cercanas a lo que se conseguía antes de la crisis del coronavirus que eran del 25% con reciprocidad". Las anunciadas serían del 24%, por lo que consideró que “deberían ser más bajas”.

En cuanto a la prórroga del pago de impuestos, analizó que podría ser más larga, aunque aclaró que desde el gobierno se planteó que habría más extensiones.

Mántaras indicó que uno de los rubros más afectados hoy por el cierre que obligó el aislamiento obligatorio es el comercial, a excepción de aquellos dedicados a la provisión de alimentos y los supermercados. “Hoy los pequeños comercios están viendo cómo pagar los sueldos de los días que estuvieron cerrados y qué va a pasar en abril”, afirmó. "Necesitamos medidas para salud de las pymes que hoy están en cuarentena", dijo.

Para el titular de la FEEN, la posibilidad del gobierno neuquino para anunciar más paliativos es limitada, pues la situación “excede” a la provincia. “Nación debe asumir esa responsabilidad”, observó y dio como ejemplo las medidas aplicadas para rubros como la hotelería y turismo que podrán acceder al Programa de Recuperación Productiva (REPRO), para subsidiar los sueldos de sus empleados.

“Sé que se está trabajando, pero hay otras prioridades e intereses iniciales”, planteó.