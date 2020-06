Coronavirus: se recuperaron 4 personas y detectaron 3 contagiados en Bariloche

De los 57 estudios que se hicieron en las 24 horas últimas a personas de esta ciudad que habían sido hisopadas, solo 3 dieron resultado positivo, informó la secretaria de Políticas Públicas de Salud de la provincia, Mercedes Ibero.

Además, comunicó que 4 personas se recuperaron este sábado tras haber superado la COVID-19, que transmite el coronavirus. Destacó que un paciente de Bariloche, que había estado 45 días en terapia con asistencia respiratoria mecánica, “salió de la terapia y está pasando a una sala común”.

“La verdad que dentro de todos los tratamientos que hacemos, estando en terapia intensiva y con respirador pueden recuperarse”, manifestó. “Y más allá de que quedan seis pacientes en terapia intensiva en la provincia, es una buena noticia”, enfatizó en una nueva conferencia que dio esta noche de sábado desde la Gobernación, en Viedma.

Con los nuevos datos comunicados por Ibero, en Bariloche hay por el momento 66 personas internadas y aisladas porque contrajeron la COVID-19.

Desde finales de marzo, cuando se detectaron los primeros contagios, hasta ahora, 265 personas de Bariloche contrajeron la enfermedad de las cuales 191 se curaron y 8 murieron este mes.

Ibero notificó que el Ministerio de Salud de la provincia adhirió “a la nueva definición de alta” dispuesta por Nación. “Con lo cual, las personas que no tienen síntomas o síntomas muy leves al décimo día de evolución si no presentan síntomas se van de alta sin hacer el testeo, porque está demostrado que después del octavo día, por más que fuese positivo, no contagia la persona”, afirmó.

Dijo que en el caso de aquellos pacientes internados que estuvieron graves o manifestaron cuadros moderados, “se los espera 14 días, se les hace un testeo de PCR y si da negativo se van de alta”.

“El virus sigue estando en la provincia”, reiteró por enésima vez. Dijo que esta jornada se descartaron en la provincia 143 casos (incluidos 54 de Bariloche) porque los estudios dieron negativo. Y se detectaron otros 14 contagiados (sumados los 3 de esta ciudad) y 14 se curaron (entre los que están los 4 barilochenses).

Por eso desde principios de marzo pasado hasta la fecha, Salud de la provincia informó que 819 personas contrajeron la COVID-19 en Río Negro de las cuales 527 se recuperaron y 41 murieron.

Todavía hay por ahora 251 casos activos en la provincia: 103 de Roca, 66 de Bariloche, 32 de Ingeniero Jacobacci, 11 de Cervantes, 9 de Ingeniero Huergo, 8 de Cipolletti, 5 de Villa Regina, 3 de Dina Huapi, 3 de Comallo, 2 de Allen, 2 de Fernández Oro, 2 de Cinco Saltos, 2 de Los Menucos, 1 de Chimpay, 1 de Pomona y 1 de Río Colorado.