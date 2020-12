Corte de Ruta 22 en Zapala: un pequeño grupo se niega a retirarse

Hace cinco días que Zapala está aislada por un corte de la Ruta 22, a la altura de El Cristo. Se trata de una manifestación que lleva adelante el Polo Obrero que reclama trabajo genuino, un aumento en la partida que cobran los desocupados y tierras. Esta mañana, con la promesa de una mesa de negociación, la mayoría de los manifestantes se retiraron del corte, pero unas siete personas se niegan a levantar el bloqueo.

El lunes un grupo de desocupados del Polo Obrero de Zapala se apostaron en la Ruta 22 a la altura de El Cristo reclamando trabajo digno y aumento en el valor de las contraprestaciones de las cuadrillas que realizan las tareas de limpieza urbana en espacios públicos de la ciudad y la concreción del acceso a las tierras.

El martes, la secretaria de Gobierno, María Belén Aragón se reunió con los manifestantes pero no llegaron a una solución. Fabián Antihual, uno de los representantes del Polo Obrero en Zapala, señaló que “fue una tomada de pelo” porque no avalaron las demandas y no existió ofrecimiento alguno. En tanto que la funcionaria señaló que "lo que reclaman es algo imposible e inviable de solucionar por parte del departamento ejecutivo municipal" y que los manifestantes no son permeables al diálogo.

El bloqueo en la ruta es total, sólo pueden pasar ambulancias y personas con emergencias médicas y el único camino alternativo, el de El Mundano, es difícil de transitar pese al mantenimiento que intenta dar Vialidad. Para los camiones es un paso, prácticamente, imposible. Son alrededor de 30 o 40 los camioneros que esperan poder seguir viaje.

Con este panorama, y con un marcado desabastecimiento de combustible y mercadería fresca, la Cámara de Comercio local intentó anoche acercarse a los manifestantes y ofrecerse como mediadora. Sin embargo, el intento no rindió sus frutos.

Tal como comentó, en diálogo con RÍO NEGRO, René Álvarez, vicepresidente de la Cámara, ayer la policía no los dejó llegar hasta los manifestantes porque "los ánimos están muy caldeados" y aunque a través de los efectivos les hicieron llegar el mensaje, los manifestantes solo aceptarían la mediación si la cámara se compromete a exigir al gobierno municipal todos sus reclamos.

Esta mañana, la secretaria de Gobierno volvió a negociar con los manifestantes y pactaron la realización de una mesa de negociación. Con esa promesa, la mayoría de los manifestantes se retiraron de la ruta, pero un pequeño grupo se niega abandonar el corte.