Corte inoportuno e ineficiencia

Roca

A las once del mediodía de ayer me dirigí al Banco Nación de la sucursal ubicada en Tucumán y Sarmiento, comenzando a hacer la fila junto a otras personas bajo los rayos del eficiente febo, quien, acorde a la estación del año, nos envolvía “calurosamente”.

Y la fila no avanzaba y no avanzaba.

Pregunto y me dicen que había un solo cajero disponible pero que enseguida habilitaban dos. Dicha sucursal posee cuatro cajeros, y estando en fecha de cobro me pareció un despropósito ante la gente de todas las edades que comenzaba a venir a cobrar sus haberes.

Luego de habilitar el segundo cajero comienza más el tránsito, y cuando llego casi a la entrada me entero de que la empresa Edersa había realizado un corte, dejando a parte del banco sin funcionamiento. Me dijeron que habían llamado pero no venía el escuadrón de luz de emergencia de dicha entidad.

Desde la dolarización de las tarifas que produjo el nefasto gobierno de Macri y sus secuaces no quiero imaginar la cantidad de dólares que ingresaron a sus arcas, pero, eso sí, el servicio sigue siendo tan ineficiente como antes.

Ojalá llegue el día en que estos servicios (luz, agua, gas) vuelvan a manos de un Estado eficiente que piense en el bienestar de todos y no de unos pocos, que son los que siempre fundieron al país.

Silvia Castex Pla

DNI 12.949.107