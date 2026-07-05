Ola polar al cierre de la semana en la Patagonia: minimas de -6°C en el Alto Valle, qué pasa en la cordillera

El invierno se hace sentir con fuerza en el norte de la Patagonia en el cierre de la semana. Los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirman que este domingo 5 de julio transcurre bajo la influencia de registros térmicos ubicados por debajo del cero, consolidando heladas generales que marcan el ritmo de la jornada en Neuquén y Río Negro.

El panorama meteorológico se caracteriza por la estabilidad en las corrientes de aire, lo que otorga una tregua frente a los temporales de viento previos, aunque la nubosidad baja impide el ascenso de las temperaturas. La calzada húmeda y el congelamiento matinal requieren mantener la precaución al circular por los cascos urbanos y los corredores viales interprovinciales.

El Alto Valle: madrugada gélida de 6 grados bajo cero

En Neuquén y las ciudades que integran el arco valletano, el abrigo pesado y los ambientes calefaccionados dominan la escena. El termómetro marcó valores extremos en las primeras horas del día:

Los registros: la temperatura mínima perforó el suelo alcanzando los -6°C , mientras que la máxima estimada para la tarde llegará apenas a los 11°C .

la temperatura mínima perforó el suelo alcanzando los , mientras que la máxima estimada para la tarde llegará apenas a los . Condiciones del cielo: el tiempo se mantendrá parcialmente nublado durante toda la jornada, con ausencia total de lluvias.

el tiempo se mantendrá parcialmente nublado durante toda la jornada, con ausencia total de lluvias. Factor eólico: el reporte indica sin viento, lo que evita que la sensación térmica descienda aún más respecto de la marca real del termómetro.

La cordillera y el norte de Neuquén: heladas persistentes y cielo cubierto

Los centros turísticos andinos y el norte neuquino experimentan condiciones de frío continuo, con marcas negativas que se extienden más allá del amanecer.