Cómo fue el helado rescate de los tres jóvenes que cayeron al río Chubut tras los festejos del triunfo Argentina vs Cabo Verde

La histórica victoria de Argentina frente a Cabo Verde, que selló el pase a los octavos de final del Mundial, casi termina en una tragedia en Rawson. Tres amigos salieron a festejar y terminaron dentro del río Chubut. Uno de ellos fue rescatado inconsciente.

Ahora se conocieron nuevos detalles de cómo fue el accidente y el operativo contrarreloj que le salvó la vida al joven que fue arrastrado por las heladas aguas del río Chubut.

El dramático episodio ocurrió cerca de las 23:20 del sábado en la zona del Puente del Poeta, uno de los puntos clave donde se concentraron los hinchas para celebrar. Allí, por causas que se intentan establecer, tres jóvenes perdieron el equilibrio y cayeron de forma directa al cauce del río.

Desesperación en el agua y rescate río abajo tras los festejos por la clasificación de Argentina

Mientras dos de los jóvenes lograron nadar y salir a la superficie por sus propios medios en medio de los gritos de los testigos, el tercer integrante del grupo fue arrastrado rápidamente por la intensa corriente y desapareció de la vista de todos en plena oscuridad.

De inmediato se dio el aviso de alerta y el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Rawson activó un plan de emergencia. Se enviaron dos dotaciones de apoyo junto con la Unidad Especializada en Rescate Acuático, sumando un total de 11 bomberos en escena.

El principal desafío para los rescatistas fue la bajísima temperatura del agua y la nula visibilidad de la noche profunda. Tras un rastrillaje intensivo bordeando la orilla, el personal especializado logró localizar el cuerpo del joven flotando a varios metros de donde había caído, completamente inconsciente.

Desde la institución destacaron el profesionalismo y la rápida coordinación de la maniobra de extracción que evitó una muerte segura. El rescate de alto riesgo en el agua estuvo encabezado por el sargento Castillo, el cabo Bardelli y el bombero Antipán, quienes lograron sacar al joven a la costa y ponerlo a resguardo antes de que la hipotermia fuera letal.

Finalmente, los tres involucrados fueron trasladados de urgencia en ambulancias al Hospital Subzonal Santa Teresita de Rawson, donde ingresaron con cuadros severos de hipotermia debido al tiempo que permanecieron sumergidos, pero se encuentran bajo estricta observación médica y evolucionando favorablemente.