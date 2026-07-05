Habrá ley de incentivo al turismo en Río Negro, con exenciones impositivas

El gobernador Alberto Weretilneck anunció esta semana que enviará a la Legislatura un proyecto de ley de promoción y estímulo al sector turístico.

“Necesitamos que el turismo tenga su propia herramienta de promoción, porque es uno de los sectores que más empleo genera y más oportunidades puede abrir en cada región de Río Negro”, afirmó el mandatario al participar del acto por los 80 años de la Cámara de Comercio de Bariloche hoy reconvertida en la Federación de Empresas y Entidades.

“Vamos a presentar a la Legislatura una ley de promoción y de estímulo al sector turístico. Río Negro ya cuenta con herramientas similares para las áreas industriales, agrícolas y para la adhesión provincial al RIGI; ahora queremos incorporar un régimen específico para el turismo. La propuesta incluirá desgravación de Ingresos Brutos y exenciones en los impuestos inmobiliario, automotor y sellos, para que la provincia pueda acompañar las nuevas inversiones”, anunció Weretilneck.

El gobernador remarcó que el crecimiento y el éxito de la región se construyen mediante el consenso y el diálogo constructivo con el sector productivo.

Enfatizó el rol de liderazgo que tiene Bariloche dentro de la provincia. “Esta ciudad siempre marcó un camino dentro de Río Negro”, dijo y resaltó “la gran cantidad de mujeres y hombres dirigentes que todos los días protagonizan este crecimiento”.

También destacó el proceso de escucha activa que consolidó la relación entre el Ejecutivo Provincial y el Municipio.