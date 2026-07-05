Pino Hachado quedó habilitado este domingo pero Vialidad Nacional pide «extrema precaución»

Vialidad Nacional habilitó el Paso Internacional Pino Hachado para todo tipo de vehículos a partir de las 11:30 hs de este domingo 5 de julio, revirtiendo el bloqueo absoluto que regía desde las primeras horas.

De todas formas, las autoridades fronterizas lanzaron un aviso tajante: el corredor se encuentra transitable, pero bajo condiciones climáticas severas que exigen extrema precaución al volante.

El último reporte oficial, emitido a las 10:00 hs, advierte que el asfalto cordillerano sufrió el fuerte impacto de las bajas temperaturas y la humedad, registrando baja adherencia por sectores congelados.

Cuál es el estado de Pino Hachado este domingo 05 de julio: los motivos detrás del cierre

A pesar de que las máquinas viales lograron despejar la acumulación de nieve acumulada en las primeras horas, el viaje exige una concentración absoluta. Quienes encaren el circuito se van a encontrar con tres focos críticos de peligro:

Visibilidad reducida: Se registra una intensa presencia de niebla y ráfagas de viento que complican el panorama visual en las zonas altas.

Se registra una intensa y ráfagas de viento que complican el panorama visual en las zonas altas. Riesgo de desprendimientos: Las cuadrillas mantienen bajo estricta vigilancia la posible caída de rocas a la altura del kilómetro 48

Las cuadrillas mantienen bajo estricta vigilancia la Peligro por escarcha y fauna: Persiste la calzada con hielo en sectores y se reportó una alta concentración de animales sueltos sobre el pavimento que buscan escapar del frío extremo

Los equipos viales continúan operando de forma permanente en la traza. Ante la inestabilidad del asfalto, las fuerzas de seguridad recordaron que la portación obligatoria de cadenas es un requisito ineludible para superar el puesto de control aduanero.

Cardenal Samoré resiste abierto como alternativa para viajar de Neuquén a Chile este domingo

Para quienes necesiten cruzar de forma impostergable hacia Chile, el sur provincial ofrece una vía de escape. El Paso Internacional Cardenal Samoré se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos, según el último parte de las 07:20.

Sin embargo, el viaje exige máxima precaución por el impacto directo de la ola polar:

Formación de escarcha: la calzada está despejada pero húmeda en sectores, con un pronóstico inminente de formación de hielo .

la calzada está despejada pero húmeda en sectores, con un pronóstico inminente de . Baja adherencia: las bajísimas temperaturas y heladas reducen el agarre de los neumáticos.

las bajísimas temperaturas y heladas reducen el agarre de los neumáticos. Maniobras restringidas: exigen de forma obligatoria respetar las distancias de frenado y evitar los sobrepasos.

Los operarios de Vialidad controlan el sector, pero la portación obligatoria de cadenas es un requisito indispensable para trasponer la aduana.

Complicaciones en las rutas de la Patagonia: alerta por hielo en el tramo de Villa La Angostura

Las complicaciones de la cordillera también se trasladaron a los corredores internos de la provincia. Las autoridades emitieron una alerta específica para la Ruta Nacional 40, puntualmente en el tramo que une el empalme con la Ruta Nacional 237 y Villa La Angostura.

El sector se encuentra transitable con precaución, pero presenta una calzada sumamente húmeda, afectada por el impacto de heladas y temperaturas bajo cero. A esto se le suma el peligro adicional de animales sueltos en la zona, por lo que se recomienda evitar los viajes nocturnos o a primera hora del día, cuando el hielo negro se vuelve invisible sobre el pavimento.