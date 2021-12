Trabajadores del EPAS levantaron el corte en el Tercer Puente

Actualizada 12:15

Trabajadores del EPAS iniciaron un corte total en el sector del Tercer Puente, a la altura de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Bardas Norte. Al mediodía levantaron el bloqueo y ahora continúan la medida con quite de colaboración en las instalaciones de la planta. Reclaman accesos seguros a sus lugares de trabajo.

El delegado del EPAS; Estebán Paillalef señaló que actualmente tienen que ingresar a sus puestos de trabajo a través de un cañadón donde cruza una vertiente natural, por lo que solo se puede pasar por 4X4. Expresó que esta situación perjudica al proceso de la planta y también expone a riesgos a los trabajadores. “No hay posibilidad de ingreso para la policía o ambulancias en caso de alguna emergencia”, sostuvo Paillalef.

El bloqueo se ubicó a unos 500 metros del destacamento policial. Solo se dejó pasar a vehículos de emergencia, adultos mayores, y personas con turnos médicos.

Otra de las demandas de los trabajadores es que falta personal y se solicita también el pase a planta de 60 empleados.

“Ya no podemos esperar más. No podemos seguir trabajando en estas condiciones, con falta de personal, herramientas, maquinarias, y poniendo en riesgo nuestra integridad porque el gobierno no invierte en un acceso seguro para la planta”, expresaron en un comunicado desde la Junta Interna de ATE: