Covid-19: lanzan un plan para evitar que se saturen hospitales del Alto Valle

Frente al pico de contagios de coronavirus y el riesgo de una saturación de las camas de terapia intensiva como ya sucede en el hospital de Cipolletti, el ministerio de Salud rionegrino conformó un “plan integral para el Alto Valle”, epicentro de los contagios en la provincia.

El hospital de Cipolletti está al límite y ante un colapso se derivará a Roca" Mercedes Ibero, viceministra de Salud de Río Negro.

El alcance del termino “integral” no fue definido, pero en principio se apunta a un esquema de derivaciones aceitado entre los hospitales, bajo la coordinación de un jefe médico.

“Hubo preocupación con lo que sucede en Cipolletti, pero lo superamos con esta red”, explicó ayer la viceministra de Salud, Mercedes Ibero. Admitió que el hospital cipoleño “está al límite” pero ante un “colapso” se derivará a Roca. (Ver recuadro)

Sobre la situación de Roca, preocupa que no se baje de la meseta de los 100 casos activos.

141 pacientes con codiv-19 están internados en diversos hoteles de las ciudades rionegrinas.

En Río Negro hay 20 camas de terapia intensiva en uso para un total de 189 activos con covid-19. La ocupación del sector llega al 60% con otras patologías. En Cipolletti y en Roca supera el 70%, con un 66% en Bariloche

En Viedma, que no registra casos , la ocupación en terapia llega al 56% (el hospital tiene 8 camas y se pueden armar otras 16, con nuevos respiradores).

El hospital de Cipolletti tiene “pocas camas de UTI. Nueve más cuatro que sumarán esta semana”. Ibero explica que los privados disponen de otras 35. Contó que el lunes quedaban solo “dos libres en el hospital” y se evalúa derivar al hospital roquense.

P- ¿Y en Roca?

R- Estamos bien. De las siete camas iniciales se pasó a doce y, ahora, hay 22. Dieciseis en Roca y otros seis en Allen, con otra terapia. Sí hay inconvenientes con camas para los pacientes moderados: aquellos que requieren algo de oxígeno, sin necesidad de un respirador, y quienes con factores de riesgo deben estar internados en los hospitales. En ese caso, Roca ya se complementa y deriva a Huergo y Regina (tiene cuatro camas con respiradores) con un equipo especial que ya atiende en los distintos centros.

P- ¿Cuándo se determinan las derivaciones?

R- En el momento; y hay un jefe médico para el Alto Valle que lo coordina con los directores. En Cipolletti quedaban dos camas, entonces se pensó en derivar a Roca; para dejar algunas a los que no se pueden trasladar. Desde Roca se derivan a Allen.

P- El foco está en el Alto Valle. ¿Hay preocupación?

R- Sin una red armada estaría muy preocupada por Cipolletti; pero salimos del problema. Hay muchos casos en Neuquén, que está colapsada. Es un gran conglomerado. Antes les pasaba al revés. A ellos con nosotros.

P - ¿Las derivaciones son solo entre el sistema público?

R- Sí. Los pacientes con covid- 19 que ingresan en el hospital se quedan en el hospital, pero también es cierto que hay pacientes, con prepagas que van directamente al privado, se confirman positivos y los aceptan.

P-¿Cuándo se deriva a los centros privados?

R- Hay convenios para que cumplan con las prácticas limpias -cirugías o partos. En principio, se intentó que los covid- 19 se atendieran en los hospitales.

P-¿Nación hizo ese planteo cuando estuvo en Roca?

R- No, la provincia lo intentó desde un inicio y prefiere que los covid-19 estén en los hospitales, pero los centros privados es cierto que están aceptando.

Cipolletti en crisis: se quedó sin camas de terapia intensiva

Un paciente del hospital cipoleño es derivado por la falta de espacio.

El sistema de salud pública de Cipolletti quedó ayer con todas sus camas de terapia intensiva ocupadas.

Así lo confirmó la directora del hospital, Claudia Muñoz.

La profesional indicó que el escenario “es crítico” y aventuró que la situación epidemiológica con respecto al avance del coronavirus se agravará en las próximas semanas.

“Estamos complicados con las camas. La demanda es muy grande y no solo por casos de covid-19. En esta época del año hay muchas internaciones pero la situación de la pandemia agravó la crisis”, indicó Muñoz.

La jefa del centro de salud dijo que preveían la situación y que para evitarlo había que respetar las restricciones sanitarias.

Agregó que no descarta trasladar pacientes a otros centros de salud de la provincia de ser necesario pero que hasta el momento no hubo ninguna derivación.

“Hoy estamos al límite, el sistema de salud no colapsó pero es una situación crítica. Estamos analizando llevar algunos pacientes a las guardias, pero si tenemos que trasladar un paciente a Roca o Viedma, lo haremos. Donde esté la cama, yo tengo que garantizarle la atención al paciente”, indicó.

El hospital de Cipolletti es centro de cabecera del Alto Valle Oeste . Abarca de Catriel a Fernández Oro y es el único que tiene camas de terapia intensiva. Son más de 200 mil personas en el conglomerado que dependen del hospital cipoleño. El escenario obliga a un plan integral para el Alto Valle, para evitar que el sistema colapse.

En ese sentido Muñoz indicó que el objetivo es una integración con Roca y Viedma. “El lineamiento es optimizar los recursos, el recurso tan finito que tenemos ahora”, explicó.

La situación sanitaria se agravó en Cipolletti. Una reunión social generó un rebrote de casos . El lunes 13 de julio había tres casos activos y hoy son 34, la mayoría con ese nexo epidemiológico.

Hay cinco pacientes con covid-19 en terapia intensiva. Algunos en estado grave y son personas que no superan los 40 años. Cipolletti tiene circulación comunitaria del virus casi desde el inicio de la pandemia, pero no se habían registrado tantos contagios como en los últimos días.

Muñoz deslizó que la responsabilidad para que el sistema de salud no colapse depende en gran medida de la ciudadanía. Dijo que si no se respeta el distanciamiento será mucho más grave. “Si salís a la calle y ves gente sin barbijo, 3 o 4 personas en un auto, reuniones sociales etc, es difícil, Nosotros tratamos de preservar, informar y muchos no respetan”, indicó.

Terapia en Roca: un tercio de camas ocupadas por casos de covid-19

Un médico en el primer filtro del hospital de Roca, donde llegan las personas con síntomas que podrían ser del coronavirus.

Desde el hospital Francisco López Lima se informó ayer que de las 19 camas de terapia intensiva solo 7 estaban ocupadas, de las cuales 6 eran personas con covid.

La semana pasada, cuando este medio consultó por el mismo dato, había 9 pacientes internados en terapia intensiva, de los cuales 6 eran por covid.

Mercedes Ibero dijo que diversos factores explican el fuerte crecimiento de casos en Roca, que desde hace semanas ronda los 100 casos activos. Apuntó a la incidencia de Neuquén, localidades vecinas y a las juntadas.

Explicó que “no hay preocupación” por los efectos de la enfermedad, “especialmente en los jóvenes que son los que más se contagian y más la transmiten”.

El hospital de Roca es el principal centro de atención para pacientes con covid-19.

Ante el aumento en el número de contagios, desde la semana pasada se deriva a los pacientes moderados al hospital de Huergo.

La infectóloga Laura Ulzurrun, remarcó que en el último mes la curva de casos de se ha mantenido estable. “Tuvimos algún pico pero en general nos mantenemos en el orden de los 10 casos por día y la mayoría son contactos estrechos”, dijo.