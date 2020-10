Crean en Viedma un nuevo registro para acceder a lotes

El suelo urbano sigue siendo materia de necesidad imperiosa para numerosas familias con escasez de oportunidades, y el nuevo registro de actualización para relevar las urgencias habitacionales comenzó a llenarse abruptamente en pocos días por numerosas familias. Ya se inscribieron casi 500 integrantes de grupos familiares.

El nuevo banco forma parte de “una política integral, no es un acceso aislado a la tierra sino que sirve para planificar la incorporación de lotes, detectar el suelo habitable, planificar la ciudad y los desarrollos inmobiliarios inmediatos”, explica a Río Negro, Juan José Rosso, subsecretario de Juntas Vecinales.

A su entender, esta propuesta municipal representa una “buena foto de la demanda que no sólo afecta a sectores sociales sino también a familias que tienen ingresos medios o nuevos profesionales”.

Este mecanismo denominado Registro Empezar permite a los interesados anotarse en forma gratuita en el sitio web de la comuna capitalina (www.viedma.gov.ar).

La intención es amortiguar la necesidad de numerosas familias para desalentar nuevas usurpaciones.

Al trazar un balance de las controversias por las tomas, advirtió que con “el nuevo código procesal hay audiencias previas que permiten que se formulen cargos a los responsables y que queden imputados”.

Paralelamente, el funcionario se refirió a la situación que atraviesa la ciudad desde el punto de vista de la demanda, e indicó que el proceso del loteo Los Eucaliptos está funcionando normalmente y el listado de adjudicatarios está como para que se traslade al Concejo Deliberante que debe aprobarlo.

El funcionario adelantó que se concretará en diciembre la entrega de una tenencia precaria con un certificado de posesión para “evitar las tomas”.

Por otra parte, Rosso hizo referencia a las irregularidades que heredaron de la gestión anterior en el Loteo Los Hornos ubicado también al suroeste de la ciudad, y que corre el riesgo de que la entrega se demore. “No podemos entregar parcelas que están emplazadas en un desnivel”, afirmó sin precisar fechas en virtud de que se demorarán los trámites en el tiempo.

Es que luego de una visita de funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas que hicieron, días atrás, al predio donde se ubicarán los 142 terrenos, éstos tomaron conocimiento que en el lugar existe un profundo desnivel.

La lupa en el “pozo”

Mónica Herrero, subsecretaria de Planeamiento Urbano de esa área municipal explicó que una porción del loteo Los Hornos está en una depresión de casi tres metros, y la idea es que “debemos evitar una inversión (municipal) rellenando el terreno que implicaría una erogación de entre ocho y 10 millones de pesos”.

No obstante, aclaró que “el problema tiene solución porque la idea es reubicar una manzana en el proyecto dejando la parte honda para asignarlo a un espacio verde” que podría contener una fuente de agua, y así “no perjudicar a los futuros beneficiarios”.

Según la funcionaria “no se entiende muy bien cómo se trazó el bosquejo” porque “siempre en planificación partimos de los niveles y no se puede proyectar sin considerar estas cosas”. De acuerdo al relevamiento efectuado, no es la única depresión. Existe otra, de un metro de profundidad, y en este caso en particular, la comuna concretará el relleno antes de trazar las calles.

Sucesión de ocupaciones y las históricas penurias

Cuatro tomas sorprendieron a los viedmenses. A las anteriores Unión, Puente Viejo, 30 de Marzo Bis, Cancha Experimental, Familia Silva que se extendió recientemente al Club Fátima, y Progreso, se agregaron: 5 de Julio, 9 de julio, Nueva Vida y San Juan.

Se estima que el pedido de lotes alcanza a 3.000 familias.

Por otra parte, a 7 años de haber confiado en la conducción del gremio legislativo (APEL) que vendió terrenos, numerosos “perjudicatarios” protagonizaron una ruidosa caravana por las calles de esta capital exigiendo a las autoridades la entrega inmediata de los lotes a fin de iniciar la construcción de sus viviendas.

Son 515 los que reclaman ya que la Legislatura se tuvo que hacer cargo, tras denunciar al dirigente Alejandro Gatica, quien fue condenado por defraudación al Estado en el uso de fondos públicos .

El debate que se viene en el Concejo

Un reciente proyecto gubernamental de declaración de emergencia en hábitat, por dos años, tendrá análisis en el Concejo Deliberante.

El gobierno del intendente Pedro Pesatti prevé facultades para llevar adelante las acciones y dictar actos administrativos que resulten necesarios para la adquisición de tierras a título gratuito, compra o compensación de deudas.

La oposición -mayoría del cuerpo- requerirá inicialmente mayor información y, además, el Poder Ejecutivo remitirá próximamente otra iniciativa, otorgando precisiones porque la iniciativa además pretende que el gobierno disponga de la posibilidad de “enajenar a título oneroso inmuebles ociosos de titularidad de la comuna a los fines de generar ingresos genuinos que permitan afrontar los gastos que demanden las medidas a adoptarse en el marco de la emergencia habitacional”.

Lo que dicta el mercado inmobiliario

Juan Cricelli trabaja en el mercado inmobiliario privado. A su entender, en la actualidad, Viedma está acotada por el final de la ex ruta nacional N° 3, y la idea es expandir para el otro lado y para atrás “no es mala pero le falta mucho”.

Plantea que en la actual situación “quedan muchos lugares vacíos” y resulta difícil “una actividad privada por todas las exigencias, como los servicios cuando se puede solucionar con algunos menos y eso favorecer el precio” de los terrenos.

Considera que “Viedma es una ciudad costosa, pero en esta incertidumbre a nivel nacional del dólar encarece todo, no hay ninguna estabilidad, la gente se protege, y si podes salir con lotes más accesibles es mejor”.

Concluye en que hay un sector de asalariados que “queda en el medio, pueden pagar una cuota acorde a su sueldo y no llega nada o es social o algo muy elevado”.