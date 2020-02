Puerto Deseado: "está esclarecido a nivel policial", aseguran

El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Lisandro de la Torre, aseguró que el caso de la violación de una mujer y el crimen de su hijo de 4 años en Puerto Deseado "está esclarecido a nivel policial" y dijo que los dos sospechosos "ya fueron puestos a disposición de la Justicia", al tiempo que resaltó el trabajo del personal de Criminalística de la policía provincial para obtener evidencias vinculadas al caso. "A nivel policial el hecho está esclarecido y los involucrados ya están a disposición de la Justicia", dijo el ministro en diálogo con Télam desde Puerto Deseado, donde permanece supervisando el trabajo que realizan los investigadores policiales.

El titular de la cartera de Seguridad resaltó el trabajo realizado por el personal de criminalística de la Policía de Santa Cruz y en especial "la labor muy profesional de los integrantes de la Policía Científica que elaboraron el identikit" mediante el cual se logró identificar a los dos sospechoso.

De la Torre confirmó en tanto que la mujer abusada participó ayer de la rueda de reconocimiento en la cual identificó al adolescente demorado como el segundo delincuente que abusó sexualmente de ella y que se llevó a su hijo de 4 años, que finalmente apareció asesinado a golpes.

"Su estado de salud es favorable, teniendo en cuenta lo que le ocurrió", dijo el ministro en relación a la víctima.

Finalmente, el ministro afirmó que el adolescente identificado por la víctima sería trasladado a Río Gallegos, donde quedaría alojado en el Dispositivo para Adolescentes Infractores, a disposición del área de Minoridad.

El padre del adolescente detenido pidió perdón y espera que su hijo "pague"

El padre del adolescente de 16 años detenido como acusado de haber participado del crimen pidió hoy "perdón" a la familia de las víctimas y dijo que "si tiene que pagar, que pague". "La verdad es que estoy quebrado, nunca pensé que iba a hacer esto, la verdad es que estoy muy dolido", expresó Julio en diálogo con TN. Según el hombre, su hijo no tenía prontuario ni problemas psiquiátricos y, de acuerdo a lo que le relató, "estuvo (en el lugar) pero no hizo nada".

"Me comentó que él estuvo, se quebró, lloró, que él estuvo pero no hizo nada, que el chico (por el otro detenido) lo amenazó con que iba a matar a uno de sus hermanos si no lo acompañaba, que él vio nomás", relató Julio sobre lo que su hijo le contó tras ser detenido.

"Él confeso todo, si la hizo, lamentablemente, aunque no tocó nada es como cómplice, así que va a tener que pagar", agregó.

"Sólo pedir perdón a la familia de la victima, ya sé que eso no va a cambiar nada, que pague lo que tiene que pagar, yo ya lo entregue a la Justicia", expresó el padre del acusado.

"Yo no sospeché nada porque un padre no está preparado para esto", agregó Julio, quien aseguró que espera que "se haga Justicia".