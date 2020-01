Crimen de Villa Gesell: La emotiva carta de la madre de Lautaro Bettini Speranza

El asesinato de Fernando Baez Sosa, ocurrido el pasado sábado en la madrugada a la salida de un boliche de Villa Gesell, reactivó dolorosos recuerdos para los neuquinos. Existen casos que conmocionaron a la capital provincial, entre ellos, se pueden mencionar a Javier Galar (27) a quien mataron en junio del año 2006 en el centro de la ciudad y también el asesinato de Ariel Guzmán, en una riña que se produjo en noviembre de 1998 en Río Grande.

Sin ir más lejos, el más cercano es el de Lautaro Bettini Speranza, un joven que a la salida de una fiesta electrónica el 1 de enero de 2018 recibió un fuerte impacto en la cabeza a manos de Nehuén Rodríguez, quien le provocó lesiones gravísimas.

Es el día de hoy que Lautaro no pudo volver a recuperar su vida y su familia padece los problemas de sus secuelas a diario. La madre de Lautaro, Vanesa Speranza se reflexionó esta mañana sobre lo ocurrido en Gesell y condenó la violencia que existe entre los jóvenes. En ese contexto pidió que se "erradique el problema de raíz, tiene que ver con la educación en las casas".

En los días previos al homicidio de Baez Sosa, Vanesa Speranza había publicado una emotiva carta contando cómo es el día a día conviviendo con las secuelas de la violencia que vivió su hijo y esta mañana la compartió con Río Negro. A continuación transcribimos el texto de la madre de Lautaro:

"Si tuviera que describir estos dos años, podría detenerme en cada detalle y en cada minuto, desde el segundo 1 cuando me llamaron del Castro Rendón porque mi hijo estaba ahí, y que no podían decirme que sucedía. . . No perdí la calma, porque confiaba que no podía ser algo tan grave…. Y dejo los puntos suspensivos, porque creo dos cosas en esta vida, la primera que nada es tan grave como perder un hijo, y la segunda el “duelo por incertidumbre” saber si realmente lo vas a perder. Fue en aquel instante que conocí el verdadero MIEDO. ESE QUE LAUTARO HABLA QUE CONVIVE CON ÉL….

Dos años intensos, tal vez el Diario no pudo trasmitir lo que fueron estos dos años!! Y los que siguen siendo, nadie lo sabe si no está en los zapatos de mi Lautaro o en los nuestros.

Aunque algunos no lo puedan entender, el Lautaro que teníamos hasta el 1 de Enero del 2018… ese Lautaro se murió ese día, porque el Lautaro que se despertó 47 días después, y es el que se recupera el que tuvo que rehabilitarse, aprender a caminar comer, hablar, respirar, el que va casi todos los días al médico, el que toma cócteles de medicación, el que sufre dolores intensos de cabeza, el que todavía está sin medio cráneo ese Lautaro ya no existe. El Lautaro que era, porque es así! Quise dejar bien en claro que ese accidente como “algunos” dicen lo mato!! Tan cruel como verdadero. Pero la verdad los libera y nos enseña. Lautaro lo dijo en el juicio….(a mi me mataron en vida).

Si después recuperamos a otro Lautaro, que tuvimos que aprender a tratar a conocer, a entender saber, como interactuar con él, porque él tiene secuelas que no lo podes tratar como a cualquier persona, las mismas nos limitan. El tuvo que aprender que era diferente, y asumir que nunca más volvería a ser el mismo, aunque le pone garra empuje, onda y la fuerza insospechada que nadie magnifica hasta que lo ven o conviven con el, también se cansa y sufre.

Nosotros como familia tuvimos que aprender a dominar emociones, aprender el amor, la fe, la confianza, así como aprendimos desde un principio a cambiarlo, saber como ponerlo en una silla de ruedas, darle de comer, cambiarlo, entender si convulsiona como actuar y que hacer, colocar una heparina, cambiar sabanas, hacerlo feliz con cada día, a turnarnos en sus cuidados y ufff muchas cosas más.

En la Actualidad, nos ocupamos de su casa de llevarlo traerlo, de su comida, de su ropa, de que sale o no sabe donde esta, hasta de si cierra la casa, porque se olvida de todo, se pone una crocs de cada color, antes eran las medias ahora no combina ni las zapatillas ¡! Es como un gran cuento.. y a pesar de todo, nos reímos! Entrenamos mente corazón y espíritu, e insisto que si nadie ha pasado por esto, por respeto, no digan nada!! Porque a veces las tragedias no terminan solo en muertes, también el que te cambien la vida radicalmente de un día para el otro, no deja de ser trágico y traumático.

Entonces el “accidente” no es una simple EFEMÉRIDE, esto no fue una cosa que solo paso y termino ahí, esto tiene un montón de consecuencias que abarcaron el núcleo familiar, padres hermanos, tías abuelas,amigas/os, médicos, terapeutas, enfermeros, gente que no conocíamos etc, esto fue un CAMBIO RADICAL, A LA VIDA DE EL, SOBRE TODO, CON 20 AÑOS EN ESE MOMENTO.

Y SI estamos agradecidos claro! que si.! el más allá de que no es el que era, está con nosotros, y porque intenta hacer una vida normal todos los días, y por suerte podemos ayudarlo y acompañarlo, Por eso no es un simple accidente, sino una tragedia que afecto a muchas personas, vivir en constante estrés, por no saber cuando queda tildado, se cae, o sale y no regresa porque no puedo prohibirle que quiera vivir una vida de 22 años.

Como mensaje… Lautaro no es un simple chico que sobrevivió a una tragedia, solo quiero agregar que la inconsciencia cuando los chicos salen y toman sin límites puede desatar una tragedia en una familia entera, no solo porque se mueren las personas es una tragedia, sino también cuando tenías una vida y te la arrebatan y en un instante te ponen una cosa que no tienes idea, y que los 20 años que tenías en ese momento se echan un montón de tiempo para atrás, porque te despertas y no sabes caminar, comer, hablar RESPIRAR!! y todas las limitaciones que Lautaro tiene HOY EN SU PRESENTE.

Las consecuencias de una borrachera NO SOLO ES UNA TRAGEDIA MORIRSE, SINO AVECES LA TRAGEDIA ES SEGUIR VIVIENDO. A PESAR DE…

De todo esto que vivimos cada día, de que esperamos una nueva neurocirugía y ya le pedí a Dios que por favor el 2020 sea el nuevo milagro. Por favor si algo alberga mi corazón es gratitud para con todos, porque creo que no hubo quien ore por mi hijo . El ahora termino un tratamiento de 6 semanas de antibióticos por una pseudomona y en Enero volvemos con todo para ver que nos dicen los médicos!!

Gracias a toda mi familia de Bariloche, mi bella abuela pan que no me dejo jamas y que fue de un gran apoyo con sus 90 años pasaba 12 /14 horas al lado mio en el hospital.

