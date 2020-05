Críticas a Carreras por comparar la prevención del coronavirus con el sida

Las expresiones de la gobernadora Arabela Carreras que dijo que hay que cuidarse del coronavirus igual que con el sida, generaron el rechazo en diversos sectores, entre ellos el médico y legislador Ramón Chiocconi quien afirmó que la mandataria “está equivocada” y que “es irresponsable la confusión que genera”.

RÍO NEGRO preguntó a Carreras en su última visita a Bariloche acerca de la premisa del Gobierno provincial de responsabilizar a la población por la propagación del virus. Su respuesta fue que “ese es el camino” y agregó: “Si no me comporto, me contagio. ¿Cómo nos cuidamos del Sida? No le pedimos al Estado que nos cuide porque se conocen las formas de contagio y donde están los riesgos. Puede ser que te cuides y te contagies. Acá, lo mismo. Te puede pasar pero si te cuidas te va a pasar menos”.

En redes sociales hubo rechazo y cuestionamientos a esta comparación y el legislador del Frente de Todos, Ramón Chiocconi, quien es médico de profesión, refutó a la gobernadora con una serie de comentarios en su perfil de Twitter.

“La gobernadora de Río Negro comparó el VIH con el coronavirus. Está equivocada o muy mal informada. Es irresponsable la confusión que genera”, lanzó ayer Chiocconi en la red social del pajarito y encuadró la enfermedad.

“El Virus de Inmunodeficiencia Humana es un virus que afecta al sistema inmunológico. Su evolución puede favorecer la aparición de infecciones y ciertos cánceres. Esta etapa avanzada se llama SIDA”, indicó y continuó: “El VIH se transmite a partir de ciertos fluidos corporales: sangre, líquido preseminal, fluidos rectales, vaginales o leche materna”.

Aludiendo a la comparación esgrimida por Carreras, el legislador barilochense dijo que la “COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus que se descubrió hace muy poco en Wuhan, China. Se propagó muy rápido en muchos países del mundo y provocó una pandemia. Se transmite por contacto con otra que esté infectada por el virus, principalmente de persona a persona al toser, estornudar o hablar”.

“Para que quede claro: VIH y Covid-19 no son lo mismo. Es preocupante la irresponsabilidad con la que se dirigió al pueblo de Río Negro y es muy repudiable cómo estigmatiza a las personas portadoras de VIH”, enfatizó Chiocconi.

Cuestionó además que la mandataria otorgue la responsabilidad a la gente por los contagios de coronavirus: “¿Y el Estado provincial? -se preguntó- el Estado es el máximo responsable de cuidar la salud de la gente como lo está haciendo el Gobierno nacional. Llevar a cabo medidas sanitarias, de control y brindar información clara. La gente tiene que poder confiar en sus gobernantes. Si hay confusión, no hay confianza”, concluyó.