Carreras dijo que "el camino" es que cada uno se cuide del virus

La gobernadora Arabela Carreras llegó a Bariloche el día de la reapertura de los comercios no esenciales después de dos meses y en medio de un rebrote de coronavirus en Bariloche que de 5 casos pasó a tener 20 activos y en ese contexto consideró que "no es riesgoso" transferir a la gente la responsabilidad y agregó: "es el camino".

“Bariloche muestra un comportamiento en cuanto a la pandemia que obliga a no desatender la situación”, reconoció en medio del hall del hospital Ramón Carrillo.

P:-¿No es riesgoso transferir a la gente la responsabilidad de no propagar el virus?

R:- No es riesgoso. Es el camino. Junto con el Estado que dispuso el aislamiento social, una medida dificilísima, y puso en marcha un trabajo de difusión para enseñar a la gente a cuidarse. Ahora es momento de poner en práctica eso que aprendimos en el aislamiento. Si no me comporto, me contagio. ¿Cómo nos cuidamos del Sida? No le pedimos al Estado que nos cuide porque se conocen las formas de contagio y dónde están los riesgos. Puede ser que te cuides y te contagies. Acá, lo mismo. Te puede pasar pero si te cuidas te va a pasar menos.

Respecto a la situación de Río Negro con uno de los peores índices de contagios por coronavirus por cantidad de habitantes, Carreras lo adjudicó al “promedio de testeos en la provincia que es superior al doble del promedio nacional”.

“No solo testeamos los casos que nos llegan sino los que vamos a buscar. Lo que pasa en otras provincias, agregó, no lo sé”, dijo.

“¿Fue un error la reapertura comercial en este contexto?”, le preguntó RÍO NEGRO. “Lo estudiamos mucho y vamos a convivir con la pandemia durante mucho tiempo y con los casos que vayan apareciendo. No podemos clausurar la vida de la sociedad en forma permanente”, respondió y agregó: “Buscamos un equilibrio entre costo y beneficio de cada decisión que vamos tomando”.

La gobernadora entregó diez camas comunes y seis camas con respirador, monitor y bombas para terapia intensiva al hospital público de Bariloche. La inversión total estimada supera los 200.000.000 pesos, e incluye equipos de protección personal para todos los hospitales, medicamentos y descartables.

Carreras advirtió que la apertura de la actividad comercial, “aumenta la circulación y también los contagios por los contactos. Pero hay muchas personas en situación de fragilidad, con depresión o falta de sustento”.

Insistió en que “tanto los cierres, las aperturas y los cordones sanitarios son indicados por las autoridades de salud”.