Cronología: el origen del coronavirus en Wuhan sigue generando controversia

Varios países, entre ellos Estados Unidos, solicitaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) una investigación más profunda sobre los orígenes del coronavirus.

Estos llamados fueron lanzados en la 74ª Asamblea Mundial de la Salud, que reúne a los 194 miembros de la OMS.

La primera fase del estudio se realizó a principios de año en la región china de Wuhan, considerada cuna de la pandemia, conjuntamente por científicos locales e internacionales, en medio de un contexto de sospecha de falta de independencia de la OMS respecto a Beijing.

China fue acusada de obstaculizar la misión, al tardar meses antes de aceptar recibir a expertos extranjeros.

A fines de marzo, los especialistas concluyeron que la transmisión a humanos por un animal intermedio es una hipótesis "muy probable" y afirmaron que un incidente de laboratorio, una tesis fuertemente defendida por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue siendo "extremadamente improbable".

China busca demostrar que no es responsable.

Los expertos recomiendan continuar investigando la hipótesis principal, pero también otras, salvo la que afirma que el virus se escapó de un laboratorio en Wuhan.

Esta propuesta causó mucho revuelo, por lo que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se rectificó y afirmó que todas las hipótesis quedan sobre la mesa, y criticó la falta de acceso a los datos chinos.

Por su parte el jefe de la delegación internacional de científicos, Peter Ben Embarek, minimizó este asunto y explicó que en China, como en otras partes, ciertos datos no pueden compartirse por razones de privacidad.

China busca demostrar que no es responsable de la pandemia y, por el momento, la OMS no puede investigar por sí misma en un país.

- Cronología de los hechos

En diciembre de 2019, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan emitió un “aviso urgente” en el que indicó casos de neumonía de causa desconocida en un mercado de mariscos.

En enero del 2020, un artículo de Daily Mail señaló: “China construyó un laboratorio para estudiar el SARS y el Ébola en Wuhan, expertos en bioseguridad en Estados Unidos advirtieron en 2017 que un virus podría “escapar” de las instalaciones que se han convertido en piezas clave de la lucha contra el brote”. Ese mismo mes, The Washington Times publicó un artículo titulado: “El Coronavirus se pudo haber originado en un laboratorio vinculado al programa de guerra biológica de China”.

A fines de este mismo mes, investigadores chinos publicaron un estudio en The Lancet de los primeros 41 pacientes hospitalizados en Wuhan quienes habían confirmado infecciones y encontraron que 13 de los 41 casos, incluido el primer caso documentado, no tenía ningún vinculo con el mercado de productos del mar que originalmente fue considerado como el origen del brote.

Ese enero de 2020, el republicano Tom Cotton señaló: “Este coronavirus es una catástrofe de la escala de Chernobyl para China. Pero en realidad, probablemente sea peor que Chernobyl, cuyo efecto fue localizado. El coronavirus podría resultar en una pandemia mundial “. Y agregó: “Wuhan tiene el único súper laboratorio de nivel cuatro de bioseguridad de China que trabaja con los patógenos más mortales del mundo para incluir, sí, el coronavirus”.

Varios países piden seguir investigando el origen del virus.

En febrero de 2020, investigadores del Instituto de Virología de Wuhan informaron en la revista Nature que el nuevo coronavirus que se propaga por todo el mundo fue un coronavirus derivado de murciélagos.

Ese mismo mes, Botao Xiao, investigador de biomecánica molecular de la Universidad de Tecnología del Sur de China, publicó un artículo en el que afirmó que “el coronavirus asesino probablemente se originó en un laboratorio en Wuhan”.

Ese mismo mes, Cotton volvió a tuitear: “Esto no es una conspiración, ni una teoría: Realidad: China mintió sobre el inicio del virus en el mercado de alimentos de Wuhan. Hecho: el super laboratorio está a solo unos kilómetros de ese mercado. ¿Por dónde empezó? No lo sabemos. Pero la carga de la prueba recae sobre usted y sus compañeros comunistas. Ábrase ahora a científicos internacionales competentes “.

Días después, un grupo de científicos publicó una declaración en The Lancet: “Estamos unidos para condenar enérgicamente las teorías de conspiración que sugieren que el covid-19 no tiene un origen natural”, señaló la declaración. Los científicos “concluyen abrumadoramente que este coronavirus se originó en la vida silvestre”.

En marzo de 2020, una evaluación de la Agencia de Inteligencia de Defensa sobre el origen del coronavirus se actualizó para incluir la posibilidad de que el nuevo coronavirus surgiera “accidentalmente” debido a “prácticas de laboratorio inseguras”.

China también recurrió a las restricciones para evitar la propagación.

En abril de 2020, el periodista David Ignatius, escribió en The Washington Post: “El principal sospechoso es la transmisión ‘natural’ de los murciélagos a los humanos, quizás a través de mercados insalubres. Pero los científicos no descartaron que un accidente en un laboratorio de investigación en Wuhan pueda haber propagado un virus mortal de murciélago que se había recolectado para un estudio científico".

Ese mismo mes, The Post reveló que en 2018 los funcionarios del Departamento de Estado visitaron el Instituto de Virología de Wuhan y “enviaron dos advertencias oficiales a Washington sobre la inadecuada seguridad en el laboratorio, que estaba realizando estudios riesgosos sobre coronavirus de murciélagos".

Días más tarde Yuri Deigin, un emprendedor biotecnológico, en una publicación indicó que “desde un punto de vista técnico, no sería difícil para un virólogo crear una cepa“ como el nuevo coronavirus. Y añadió: “También vale la pena repetir el punto opuesto: la hipótesis inversa sobre el origen exclusivamente natural del virus, que tampoco tiene pruebas contundentes”.

Hacia fines de abril, bajo presión de la Casa Blanca, los Institutos Nacionales de Salud cancelaron el financiamiento a EcoHealth Alliance que brindó los recursos para el estudio de los coronavirus de murciélagos en el Instituto de Virología de Wuhan.

Antes de finalizar el mes, el entonces presidente Donald Trump señaló: “Tienen la teoría del laboratorio… hay muchas teorías. Pero, sí, tenemos a gente que las está mirando con mucha, mucha atención”.

Wuhan, la ciudad china en la que se habría originado el nuevo coronavirus.

En la misma sintonía, en mayo de 2020, el secretario de Estado Mike Pompeo señaló en una entrevista con ABC News: “Hay una enorme evidencia de que ahí es donde comenzó esto... Recuerde, China tiene un historial de infectar al mundo y tiene un historial de funcionamiento de laboratorios deficientes. Estas no son las primeras veces que hemos expuesto al mundo a un virus como resultado de fallas en un laboratorio chino”.

En julio de 2020 The Times of London informó que un virus 96 por ciento idéntico al coronavirus que causa el covid-19 se encontró en una mina de cobre abandonada en China en 2012. La mina infestada de murciélagos fue el hogar de un coronavirus que dejó a seis hombres enfermos. con neumonía, y tres finalmente murieron. Este virus fue recolectado en 2013 y luego almacenado y estudiado en el Instituto de Virología de Wuhan.

A fin de mes, la revista Science publicó una entrevista con Shi Zhengli del Instituto de Virología de Wuhan. Dijo que era imposible que alguien en el instituto se hubiera infectado y agregó: “La afirmación del presidente Trump de que el SARS-CoV-2 se filtró de nuestro instituto contradice totalmente los hechos. Pone en peligro y afecta nuestro trabajo académico y vida personal. Nos debe una disculpa“.

Pasado el tiempo, ya en noviembre de 2020. se publicó un artículo escrito por Rossana Segreto y Yuri Deigin: “La estructura genética del SARS-CoV-2 no descarta un origen de laboratorio”. El documento señaló que “aún no se ha identificado un huésped natural, ya sea directo o intermedio”. Sostiene que ciertas características del coronavirus “podrían ser el resultado de técnicas de manipulación de laboratorio como la mutagénesis dirigida al sitio". El documento concluyó: “Sobre la base de nuestro análisis, un origen artificial del SARS-CoV-2 no es una teoría conspirativa sin fundamento que deba ser condenada”, haciendo referencia a la declaración de The Lancet.

En enero de 2021, la revista New York publicó un extenso artículo de Nicholson Baker, quien revisó la evidencia y concluyó que el escenario de una fuga de laboratorio es más convincente de lo que se creía anteriormente.

Días antes de que Trump dejara el cargo, el Departamento de Estado emitió una “hoja informativa” sobre el Instituto de Virología de Wuhan que dice: “El gobierno de los EEUU tiene razones para creer que varios investigadores dentro de el Instituto de Virología de Wuhan se enfermaron en otoño de 2019, antes del primer caso identificado del brote, con síntomas consistentes tanto con covid-19 como comunes enfermedades estacionales".

Trump siempre dudó de los informes de China.

Tras la asunción de Joe Biden, en febrero de 2021, un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y China declaró: “Los hallazgos sugieren que la hipótesis del incidente de laboratorio es extremadamente improbable que explique la introducción del virus en la población humana".

En febrero de 2021, el Secretario General de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus se negó a descartar el escenario de fuga de laboratorio. “Se han planteado algunas preguntas sobre si se han descartado algunas hipótesis”, dijo. “Quiero aclarar que todas las hipótesis permanecen abiertas y requieren más estudio”, concluyó.

Ese mismo mes, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan emitió una declaración sobre el informe de la OMS: “Tenemos profundas preocupaciones sobre la forma en que se comunicaron los primeros hallazgos de la investigación de COVID19 y las preguntas sobre el proceso utilizado para llegar a ellos. Es imperativo que este informe sea independiente, con hallazgos de expertos libres de intervención o alteración por parte del gobierno chino. Para comprender mejor esta pandemia y prepararse para la próxima, China debe poner a disposición sus datos desde los primeros días del brote“.

En marzo de 2021, el diario The Australian reportó: “Los investigadores del Instituto de Virología de Wuhan que trabajan con coronavirus fueron hospitalizados con síntomas consistentes con el covid-19 a principios de noviembre de 2019 en lo que los funcionarios estadounidenses sospechan que podría haber sido el primer grupo”.

En mayo de 2021, el exreportero científico del New York Times, Nicholas Wade, en el Boletín de Científicos Atómicos, revisó la evidencia y defendió la teoría de las fugas de laboratorio.

Días atrás, dieciocho científicos prominentes publicaron una carta en la revista Science, diciendo que se necesita una nueva investigación porque “las teorías de la liberación accidental de un laboratorio y el derrame zoonótico siguen siendo viables”. Uno de los firmantes es Ralph Baric, un virólogo que trabajó en estrecha colaboración con Shi.

Con información de The Washington Post