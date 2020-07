Crusaders manda en soledad en el Súper Rugby

El campeón Crusaders venció hoy a Blues, por 26 a 15, después de un primer tiempo desfavorable por 7 a 6, en el primero de los partidos de la quinta fecha del Súper Rugby Aotearoa, donde sólo juegan franquicias neozelandesas, y se consolidó como lìder del certamen.

El esperado partido entre los dos candidatos al título del flamante certamen se jugó en el Orangetheory Stadium de la ciudad de Christchurch, con el arbitraje de Paul Williams.

La quinta fecha del certamen se completará mañana a la 0.35 con el partido que jugarán los equipos de Hurricanes e Highlanders el el Sky Stadium de Wellington.

Los puntos de Crusaders se sumaron con tries de Mitchell Drumond y Will Jordan, dos conversiones y cuatro penales de Richie Mo'unga, quien sumó 16 puntos.

Blues marcó dos tries por intermedio de Mark Telea y Rieko Ioane, un penal y una conversión de Otere Black.

El puntero es Crusaders con 18 puntos (en 4 partidos), seguido por Bulls, 12 (4); Highlanders, 5 (3), Hurricanes, 4 (3) y Chielfs, 3 (4), que quedó libre en esta fecha.

El partido fue de gran nivel y emotivo y pese a la diferencia final de 11 puntos, recién a cuatro del final Crusaders marcó el try que definió todo por intermedio de Jordan (22 años) su figura más desequilibrante, quien extrañamente fue suplente por orden del entrenador Scott Robertson.

Jordan, quien llegó desde el banco de suplentes, fue una de las figuras del campeón Crusaders. Gentileza.

Blues, que aún no contó con el debut de Dan Carter, de 38 años, quien no logró su mejor estado físico, estuvo al frente hasta los 10 minutos del segundo tiempo por 15-9 y recién a los 22 con el try de Drumond pusó al frente a Crusaders por 16-15.

En la sexta fecha, la primera de las revanchas, Chiefs se medirá con Highlanders y Hurricanes enfrentará a Blues, quedando libre Cusaders, que de no mediar alguna sorpresa volverá a cononarse campeón como en 2019 ante Jaguares y en 2018 y 2017 frente a Lions. de Sudáfrica.