Cuarentena en San Martín

San Martín de los Andes

San Martín de los Andes, a pesar de su majestuosidad, no escapa al complejo panorama económico que derivó del Covit-19. El pasado miércoles, en reunión del gobierno municipal con las autoridades de la ciudad, hemos instado al turismo a no venir, a pesar de que siempre nos hemos destacado por las campañas y eventos que invitan a conocernos.

Con estas medidas ya no recibimos nuevos turistas y quienes estaban fueron derivados a sus domicilios por sus propios medios o por micros de larga distancia.



Literalmente nos blindamos incluso de nuestros vecinos de La Angostura y Junín de los Andes. Sólo están exceptuados los vehículos que nos abastecen y quienes trabajan aquí. Todos los comercios no exceptuados se vieron obligados a cerrar sus puertas, al igual que todo el país, por lo que pedimos a Nación mediante instituciones que agrupan a la pequeña y mediana empresa, como CAC, CAME y FEEN, medidas que no llegan, decisiones que no se están tomando y que complican el complejo panorama sobre todo de las pyme, generando malestar e incertidumbre.



El Gobierno sabe que cuenta con nosotros, pero quisiéramos saber que contamos con ellos, saber que tienen la capacidad de ponerse en nuestro lugar y activar cuanto antes las medidas que nos permitan seguir trabajando para el país, aun en el marco de la cuarentena.



Sin embargo, la situación también invita a levantar la mirada y ver por quienes tienen necesidades inmediatas, como lo es la alimentación. Es así que ayer lanzamos junto al Municipio, supermercados y comercios la campaña ¡Sumate! que convoca al vecino a que, al realizar su compra, también adquiera un producto no perecedero, pañales o artículos de limpieza para donar. Hay muchas familias que ya piden un apoyo y no podemos ser indiferentes.



Lucas Mántaras

Presidente Cámara de Comercio de San Martín de los Andes