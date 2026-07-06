En una charla inédita con Cristina Kirchner, salió a la luz un video desconocido de Diego Maradona: «Te quiero, querido»

En el marco del juicio oral en el que se investigan las responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, salió a la luz un video inédito registrado el día de su último cumpleaños. Se trata de una filmación en la que el astro del fútbol recibe un cálido saludo telefónico por parte de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al cumplir 60 años, exactamente tres semanas y media antes de su fallecimiento en noviembre de 2020.

El material fue presentado durante la última audiencia por el abogado Mario Baudry, representante de los intereses del hijo menor del Diez, quien solicitó reproducir la filmación justo cuando debía comenzar a declarar como testigo Vanesa Morla, asistente de Maradona y hermana de su entonces apoderado, Matías Morla.

Sin embargo, según precisó Infobae, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro —integrado por los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani— bloqueó la petición al considerar que el video se encontraba “fuera del objeto procesal” del debate.

Tras esta decisión de la Justicia, las imágenes se conocieron públicamente una vez finalizada la primera parte de la jornada judicial.

La intimidad de la charla entre Maradona y Cristina Kirchner

La grabación, fechada el 30 de octubre de 2020, documenta el entorno de Maradona en la casa de la localidad de Brandsen, donde residía mientras se desempeñaba como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata.

En las imágenes publicadas, se puede observar al exfutbolista vestido con la indumentaria oficial del club platense, físicamente deteriorado, fumando un habano y bebiendo un energizante en el comedor de la vivienda.

"Sos el único argentino, uno de los pocos argentinos, que ha dado alegrías y has puesto la bandera argentina lo más alto": el video inédito de Maradona mientras recibía un llamado de Cristina Kirchner por su cumpleaños en 2020. pic.twitter.com/1wwI32ryLZ — Diario InfoYA! (@diarioinfoya) July 6, 2026

En ese contexto, Vanesa Morla le acerca un teléfono celular con la llamada de la entonces vicepresidenta en altavoz.

“Te quería decir que te quiero mucho. Te quería llamar en estos 60 porque te decía recién que sos uno de los pocos argentinos que solamente le ha dado alegría a la gente y ha puesto la bandera argentina lo más alto en todo el mundo. ¿Cómo estás?”, se escucha decir a Cristina Kirchner en el documento fílmico citado.

Ante la consulta, Diego responde brevemente: “Bien, estoy yendo para Gimnasia”. Inmediatamente, la exmandataria, confesa hincha del equipo platense, lo interrumpe con entusiasmo: “Ahhh, que juega el Lobo”.

Maradona asiente diciendo: “Claro, por favor”. Antes de finalizar la comunicación, que duró poco más de un minuto, Cristina se despide de forma cariñosa: “Bueno Dieguito, nada querido, cuidate mucho, mucho. Un beso enorme, enorme, en estos 60 años”.

El Diez agradece el gesto con un “muchas gracias, igualmente para usted”, a lo que ella concluye: “Te quiero, querido, un besito”.

La antesala del final de la audiencia del juicio de Maradona

Desde La Nación contextualizaron que esta grabación ocurrió apenas unas horas antes de que Maradona se dirigiera al estadio Juan Carmelo Zerillo para ser homenajeado por su cumpleaños número 60, en lo que terminaría siendo su última aparición pública.

Aquella tarde, su estado de salud generó una fuerte alarma nacional: ingresó al campo de juego con visibles dificultades para caminar y fue recibido por dirigentes como Claudio Tapia y Marcelo Tinelli.

Por recomendación médica, el astro debió retirarse antes del inicio del partido entre Gimnasia y Patronato. Días más tarde, una serie de estudios clínicos detectaron un hematoma subdural en su cabeza, lo que derivó en la cirugía en la Clínica Olivos y su posterior traslado a la internación domiciliaria en Tigre, donde finalmente falleció.