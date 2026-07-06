«No hay salvataje»: Luis Caputo le cerró la puerta a la asistencia del Gobierno para los deudores morosos

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno nacional no implementará ningún programa especial para salvar a deudores morosos y confío en que la coyuntura se resolverá entre los bancos y sus clientes.

“Hemos hablado con los bancos para entender cómo iban a encarar este tema y la respuesta es bastante optimista, porque están apuntando a refinanciar estas deudas a más largo plazo y a tasas más bajas”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.

De esta forma y tal como adelantó este medio, el funcionario confirmó que el Estado no se involucrará en la resolución de una situación que angustia a muchas familias.

Caputo reveló que al menos tres entidades financieras ya le confirmaron que están dialogando con sus clientes para extender los plazos de los préstamos que no pueden pagar, con una tasa del orden del 25%.

Durante una conferencia de prensa, el ministro consideró que este es un problema “lógico” en la actualidad porque hubo una fuerte suba de tasas en los últimos meses.

Además, insistió en que los bancos “deben volver a trabajar de bancos” y además instó que sean más cuidadosos a la hora de otorgar créditos.

La morosidad en el pago de créditos registró un nuevo incremento durante mayo y alcanzó al 12,7% de las familias argentinas, el porcentaje más elevado desde la salida de la Convertibilidad. El dato presentado por la consultora «1816» refleja un deterioro en la capacidad de pago de los hogares y consolida una tendencia que viene profundizándose en los últimos meses.

El fenómeno de la irregularidad en los pagos alcanza a 19,8 millones de personas que tienen créditos activos en el denominado «sistema financiero ampliado».

Este ecosistema incluye no solo a los bancos tradicionales, sino también a empresas Fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. Del total de la deuda, el 82,4% está concentrada en entidades bancarias, mientras que las Fintech representan el 10,1% y el resto de las entidades el 7,5%.

La distribución de la morosidad varía según el tipo de institución acreedora. En el sector bancario, 14,3 millones de personas poseen deudas, de las cuales el 19,2% presenta irregularidades. En contraste, entre quienes operan exclusivamente con Fintech, el ratio de morosos asciende al 28,9%. La situación es más crítica en el universo que engloba al “resto de las entidades no financieras” (que no son instituciones bancarias no formales) donde el nivel de mora alcanza al 96,4% de los deudores, afectando a 1,6 millones de personas.

A nivel geográfico, la zona norte del país registra los índices de incumplimiento más elevados. La provincia de San Juan lidera la estadística con un 36,0% de deudores morosos, seguida por La Rioja con un 35,3% y Catamarca con un 34,8%.

En el extremo opuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presenta el menor nivel de irregularidad con un 16,1%.

Por su parte, la Patagonia registra la «deuda mediana más elevada del país», vinculada a un mayor nivel de precios relativo.

El Gobierno sobrecumplió los pagos de 2026

El equipo económico de la Casa Rosada pateó el tablero de la incertidumbre financiera. En una conferencia de prensa clave, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, presentaron punto por punto el Programa Financiero definitivo.

Para el año en curso, el programa financiero contempla necesidades totales por U$S 19.200 millones. El cronograma de pagos se compone por obligaciones de capital e intereses distribuidas entre acreedores privados y organismos multilaterales.

En lo que respecta al capital (U$S 9.300 millones), los compromisos son:

U$S 3.000 millones en títulos Globales.

en títulos Globales. U$S 2.700 millones con organismos internacionales de crédito.

con organismos internacionales de crédito. U$S 2.400 millones correspondientes a bonos Bonares.

correspondientes a bonos Bonares. U$S 1.100 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por el lado de los intereses (U$S 8.900 millones), el desembolso exige:

U$S 3.100 millones con el FMI .

con el . U$S 2.000 millones en títulos Globales.

en títulos Globales. U$S 2.000 millones con organismos internacionales.

con organismos internacionales. U$S 1.800 millones por el cupón de los Bonares.

por el cupón de los Bonares. U$S 1.000 millones destinados a la capitalización del Banco Central (BCRA).

Para cubrir esta estructura, las fuentes de financiamiento conseguidas por el Gobierno alcanzan los U$S 22.900 millones, lo que genera el excedente neto de U$S 3.700 millones que se trasladará directamente al ejercicio siguiente. Este colchón se integra por compras de divisas al BCRA por U$S 6.700 millones, desembolsos del FMI por U$S 1.900 millones, créditos de organismos por U$S 2.800 millones, privatizaciones por U$S 800 millones y un rollover (refinanciación) intrasector público por U$S 800 millones.

La gran novedad radica en los préstamos garantizados por bloques internacionales y la estrategia de emisión local: