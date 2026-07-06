Cómo fortalecer el sistema inmunológico: 9 alimentos para cuidar el cuerpo en invierno

Con la llegada del invierno, es fundamental adaptar nuestra alimentación para fortalecer el sistema inmunológico y mantenernos saludables. Durante esta estación, nuestro cuerpo necesita más energía para mantener la temperatura corporal y ciertos alimentos pueden ayudarnos a enfrentar las bajas temperaturas y prevenir enfermedades. Estas son 9 opciones recomendadas por especialistas del Centro de Rehabilitación y Salud ASERHCO.

Frutas y verduras: las claves para combatir las bajas temperaturas

Entre los alimentos recomendados para el invierno, los profesionales resaltan las verduras de estación como la calabaza, el brócoli y la espinaca, las cuales son ricas en vitaminas y minerales esenciales.

También, se sugiere el consumo de legumbres, como lentejas y garbanzos, que aportan proteínas y fibra. Resulta una opción es ideal para preparar guisos y sopas.

Cuidá tu cuerpo de las bajas temperaturas con estos alimentos.

A su vez, los cítricos (como naranjas y mandarinas) son fuentes importantes de vitamina C, la cual ayuda a fortalecer las defensas del organismo. Además, los frutos secos y las semillas proporcionan grasas saludables y más energía.

Beber infusiones calientes: una forma de cuidar el equilibrio hídrico

Más allá de esto, es importante también mantenerse hidratado, aunque la sensación de sed disminuya en en estas semanas. Consumir infusiones calientes te ayudará a mantener el equilibrio hídrico del cuerpo.

Por este motivo, los profesionales sostienen que adoptar una dieta equilibrada y rica en nutrientes durante el invierno no solo contribuye a mantener la salud, sino también a mejorar el estado de ánimo y la energía diaria.

Vale aclarar que lo recomendable es consultar las inquietudes con un profesional de salud o nutricionista en caso de que se busquen objetivos individuales puntuales.