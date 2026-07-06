El presupuesto educativo se redujo casi un 50% en los últimos dos años: qué pasa en Neuquén y Río Negro

El sistema atraviesa un momento de redefinición, marcado por la reducción del gasto nacional y por una creciente responsabilidad de las provincias. Foto gentileza.

Mientras los resultados de las pruebas Aprender 2025 muestran una recuperación en los aprendizajes de Lengua y Matemática, un nuevo informe de especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierte que el futuro de esa mejora dependerá, en gran medida, de un debate que trasciende las aulas: cómo se financiará la educación argentina en los próximos años.

El documento, elaborado por el Área de Financiamiento de la Educación (AFISPOP) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA/Conicet), plantea que el sistema atraviesa un momento de redefinición, marcado por la reducción del gasto nacional y por una creciente responsabilidad de las provincias para sostener escuelas, docentes y políticas educativas.

Las diferencias entre provincias

Los investigadores recuerdan que Argentina cuenta con un sistema altamente descentralizado. La mayor parte de la inversión educativa proviene de los gobiernos provinciales, que afrontan cerca de tres cuartas partes del gasto total, mientras que la Nación financia el resto mediante programas, infraestructura, universidades, becas y transferencias específicas.

Ese esquema, sostienen, funciona mientras existe un acompañamiento nacional capaz de compensar las diferencias entre jurisdicciones. Cuando ese aporte disminuye, las desigualdades fiscales entre provincias comienzan a reflejarse con mayor fuerza en el sistema educativo.

El informe advierte que existen importantes disparidades en el gasto por estudiante y en la capacidad que tiene cada provincia para destinar recursos a educación.

En consecuencia, la calidad de la infraestructura escolar, las posibilidades de incorporar tecnología, la formación docente o el sostenimiento de programas educativos pueden variar considerablemente según el lugar donde estudian los alumnos.

Los especialistas señalan que esa heterogeneidad plantea uno de los principales desafíos del federalismo educativo argentino: garantizar que el acceso a una educación de calidad no dependa exclusivamente de la situación económica de cada provincia.

Neuquén y Río Negro, entre las provincias que más invierten por estudiante

Aunque el informe pone el foco en el futuro del financiamiento educativo a nivel nacional, los datos muestran que Neuquén y Río Negro se ubican entre las provincias que más recursos destinan por alumno de gestión estatal.

Neuquén encabeza el ranking nacional, con un gasto cercano a los 6 millones de pesos por estudiante en 2024. Además, destina alrededor del 30% de su presupuesto provincial a educación, uno de los porcentajes más altos del país.

Río Negro también se posiciona por encima del promedio nacional, con una inversión cercana a 2,8 millones de pesos por alumno y una asignación de aproximadamente el 26% del gasto público provincial al sistema educativo.

Sin embargo, el informe advierte que esos datos no pueden analizarse de manera aislada. El mayor gasto por estudiante no implica, por sí mismo, una mejor calidad educativa. En provincias patagónicas, explican los investigadores, esa inversión responde en parte a características estructurales, como una menor cantidad de alumnos, escuelas distribuidas en zonas rurales, grandes distancias entre localidades y mayores costos para sostener el funcionamiento del sistema.

Por eso, sostienen que comparar únicamente el gasto por alumno puede llevar a interpretaciones incompletas. Proponen analizar ese indicador junto con otros factores, como el esfuerzo presupuestario de cada provincia, las condiciones socioeconómicas y los resultados de aprendizaje.

Más allá del porcentaje del presupuesto

Uno de los ejes centrales del documento es que la discusión no debería concentrarse únicamente en cuánto dinero destina el Estado a la educación.

Los autores proponen ampliar el debate hacia otros aspectos igual de relevantes: la forma en que se distribuyen los recursos, los mecanismos para reducir las desigualdades territoriales, la coordinación entre Nación y provincias y la eficiencia con la que se ejecuta el presupuesto.

En ese sentido, sostienen que incrementar la inversión resulta importante, pero no suficiente si los recursos no llegan de manera equitativa o no logran traducirse en mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Financiamiento y calidad educativa

El informe también vincula de manera directa la estabilidad del financiamiento con la posibilidad de sostener políticas educativas de largo plazo. Programas de alfabetización, mejoras en infraestructura, capacitación docente, becas estudiantiles o incorporación de tecnología requieren continuidad presupuestaria para producir resultados sostenidos.

Por eso, los investigadores advierten que las decisiones sobre financiamiento no solo impactan en las cuentas públicas, sino también en las oportunidades de aprendizaje de millones de estudiantes.

El trabajo concluye que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y la garantía del derecho a la educación. En un contexto en el que las provincias concentran cada vez más responsabilidades y persisten fuertes diferencias económicas entre jurisdicciones, los especialistas consideran que el debate sobre el financiamiento educativo volverá a ocupar un lugar central en la agenda pública.

Más allá de los porcentajes del presupuesto, sostienen que la discusión de fondo es cómo asegurar que todos los estudiantes, independientemente del lugar donde vivan, tengan acceso a una educación de calidad y con oportunidades similares.