El joven Arthur Fery frustró la ilusión de Grigor Dimitrov, el pupilo de David Nalbandian

(AP) La juventud pesó más y Dimitrov se despidió de La Catedral.

La juventud pudo con la experiencia. El joven tenista inglés Arthur Fery, 114° en el escalafón mundial, dio la nota de la jornada en el All England, dando vuelta el marcador y eliminando al experimentado búlgaro Grigor Dimitrov, logrando clasificar a los cuartos de final de Wimbledon.

Tras casi cuatro horas de partido, el británico, invitado por la organización al cuadro principal, venció a Dimitrov (146°), pupilo del argentino David Nalbandian, por 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 y 7-6 (7), y así prolongó su gran semana en el césped londinense.

FERY IS NOT SUNK YET 😲



The British wild card forces a deciding set against Grigor Dimitrov on Centre Court 🍿 pic.twitter.com/Bl01voYGrm — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2026

De 23 años, Fery, de grandes victorias en rondas anteriores ante el bosnio Damir Dzumhur (105°), el finlandés Otto Virtanen (140°) y también ante el belga Zizou Bergs (37°), hizo de las suyas hoy ante el búlgaro de 35 años, otrora N°3 del mundo y semifinalista en 2014. Probablemente, su victoria más importante como profesional.

El inglés se transformó en el undécimo Wild Card en meterse entre los ocho mejores de un Grand Slam, apenas quinto en el británico, después de Pat Cash (1986), Goran Ivanisevic (2001, campeón), Juan Carlos Ferrero (2009) y Nick Kyrgios (2014). (dato, ESPN).

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En la siguiente instancia, Fery cruzará ante el italiano Flavio Cobolli (10°), reciente finalista de Roland Garros y verdugo del australiano Alex de Minaur (6°) por 7-5, 7-6 (4) y 6-3.

En otro de los duelos interesantes de la jornada, el estadounidense Taylor Fritz, 6° favorito a la corona en Londres, logró vencer en sets corridos, aunque en un partido trabajado, al kazajo Alex Bublik (10°), por 7-6, 6-4 y 6-4.