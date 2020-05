Cuarentena y abandono de pacientes

Ayer se accidentó mi abuela de 86 años. Se fracturó la cadera en un pueblo de Río Negro donde el intendente determinó un bloqueo preventivo antes del inicio de la cuarentena. En el hospital del pueblo, pese a que se encontraba fracturada y con un marcado deterioro cognitivo, sin poder autovalerse y sin familiares que la puedan asistir, decidieron enviarla a la casa en ambulancia y la dejaron -la abandonaron debería decir- sin ningún tipo de tratamiento.

Soy médica, y no podía salir de mi asombro al oír lo que me decían del otro lado del teléfono: “No queda internada porque en el hospital no están internando a nadie, por el tema de los virus intrahospitalarios…”. Con las radiografías de sus caderas, pensando que tal vez yo estaba equivocada, contacté con colegas traumatólogos que no hicieron más que confirmar el diagnóstico: fractura de cadera, requiere cirugía, debe estar internada y anticoagulada. Nada de esto es lo que sucedió.

La pesadilla no hace más que iniciar aquí. Hablamos con toda persona con la que pudimos para evaluar qué posibilidades teníamos de viajar, pero es imposible nos dijeron. Nadie proveniente de La Plata puede entrar al pueblo, “ustedes están en zona de circulación”. Tampoco logramos que fuera internada.

Se entiende el temor de la gente del pueblo, pero ¿dónde quedan los derechos de mi abuela? ¿No tiene acaso derecho a ser asistida adecuadamente, o solo si tiene covid-19 le abrirán las puertas de ese hospital “cerrado a las internaciones” de San Antonio Oeste? ¿No tiene mi abuela derecho a que los familiares la acompañemos en este difícil trance? ¿Cuánto tiempo piensa este pueblo que se va a salvar “solo” de esta epidemia impidiendo que nadie ingrese? ¿Cuánto tardarán en el hospital para darse cuenta de que la gente no muere de coronavirus, pero sí de infartos, ACV, neumonías y tantas otras enfermedades? ¿Se darán cuenta antes de que sea demasiado tarde para mi abuela de que la indiferencia y la negligencia también matan?

María Cecilia Zubia

DNI 25.458.607

Especialista en Psiquiatría y Psicología Médica

Presidente de la Asociación de Psiquiatría Platense



