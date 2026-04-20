Tragedia en el Rally de Córdoba: quién era el joven que murió tras el impactante accidente

El automovilismo pasó de la fiesta al luto este domingo en las Sierras de Córdoba. Un despiste fatal durante una fecha del Rally Sudamericano (CODASUR) terminó con la vida de un espectador e hirió a otros dos en las cercanías de Mina Clavero.

La víctima fue identificada como Brahian Zárate González, un joven de 25 años oriundo del barrio Villa Páez, en Córdoba capital.

El accidente ocurrió en el emblemático tramo Giulio Cesare, cuando un Volkswagen Polo perdió el control en una curva. El vehículo, comandado por el piloto paraguayo Didier Arias y su navegante Héctor Núñez, protagonizó una serie de vuelcos que terminaron impactando directamente contra el sector donde se ubicaba el público.

El impacto y el operativo de emergencia

Zárate González recibió el impacto de lleno y fue trasladado de urgencia al Hospital de Mina Clavero, donde los médicos confirmaron su deceso minutos después. El parte médico de los otros afectados detalló:

Una mujer: sufrió fractura de tobillo (internada fuera de peligro).

sufrió fractura de tobillo (internada fuera de peligro). Un hombre: resultó con lesiones leves y escoriaciones.

resultó con lesiones leves y escoriaciones. El binomio: Arias y Núñez resultaron ilesos, aunque el auto quedó destruido.

Tras confirmarse el fallecimiento, la organización decidió la suspensión inmediata de la competencia. «La FIA está profundamente entristecida por el trágico incidente», señalaron desde la Federación Internacional del Automóvil en un comunicado global que puso la tragedia en los ojos del mundo.