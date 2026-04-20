Cortes de tránsito este lunes en Viedma: desde qué hora y en qué zonas no se podrá circular

La Municipalidad de Viedma informó que desde la madrugada de este lunes 20 de abril se implementarán cortes de tránsito en distintos puntos de la ciudad por el armado del palco central de los festejos por el 247° aniversario.

Las interrupciones comenzaron a las 4 y se extenderán hasta que finalicen las tareas, con impacto principal en el sector costero. Desde el Ejecutivo local recomendaron a vecinos y vecinas planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar demoras.

Cortes y desvíos previstos

Saavedra y Costanera (mano hacia el río).

Belgrano y Costanera, con giro habilitado hacia el puente viejo.

25 de Mayo y fuente Pucará, con desvío obligatorio hacia el puente viejo.

Desde el municipio pidieron circular con extrema precaución en la zona afectada y respetar las indicaciones del personal de tránsito, que estará trabajando para ordenar la circulación.

Las medidas responden a la organización de las actividades por un nuevo aniversario de la capital rionegrina, que concentrarán gran parte de la convocatoria en la zona del río.