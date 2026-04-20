Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este lunes 20 de abril 2026

Dólar hoy: en el inicio de la rueda cambiaria de este lunes 20 de abril 2026, el escenario financiero muestra una tendencia a la estabilidad consolidada. Según los datos reportados por el Banco Central (BCRA) en sus canales oficiales, el sistema de ajustes controlados continúa operando para dar previsibilidad a las operaciones de comercio exterior.

El comportamiento del dólar oficial se mantiene como el ancla de la jornada, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan la liquidez remanente del cierre del viernes previo, en un clima de cautela y monitoreo por parte de los operadores.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este lunes 20 de abril 2026

En el inicio de este lunes 20 de abril 2026, el dólar oficial cotizaba en Banco Nación:

$1.340 para la compra

$1.390 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este lunes 20 de abril 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1340 1390 Banco Nación 1340 1390 Banco ICBC 1335 1385 Banco BBVA 1340 1390 Banco Supervielle 1339 1389 Banco Ciudad de Bs As 1330 1390 Banco Patagonia 1335 1385 Banco Hipotecario 1345 1385 Banco Santander 1340 1390 Banco Credicoop 1335 1385 Banco Macro 1341 1384 Banco Piano 1340 1395 Banco BPN 1330 1400

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: lunes 20 de abril 2026

El dólar oficial arranca la semana en el Banco Nación (BNA) a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta. Este valor simbólico del billete en la entidad oficial marca el pulso de los contratos mayoristas y minoristas.

Por su parte, el dólar tarjeta, que surge de aplicar los recargos impositivos correspondientes a los consumos fuera del país, se posiciona en los:

$1.807.

La brecha entre este dólar oficial y las opciones bursátiles sigue siendo un factor determinante para el consumo de servicios digitales y turismo internacional.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: lunes 20 de abril 2026

En el ámbito de la bolsa, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza en los primeros minutos de este lunes 20 de abril 2026 a:

$1.400, operando con un volumen moderado.

En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se sitúa en los:

$1.440.

La estabilidad relativa del dólar MEP y del dólar CCL en esta apertura responde a una oferta privada sostenida, permitiendo que la brecha cambiaria respecto al tipo de cambio mayorista se mantenga en niveles técnicos dentro del rango esperado por la autoridad monetaria.

El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: lunes 20 de abril 2026

En el circuito informal, el dólar blue abre la jornada de este lunes 20 de abril 2026 con una cotización de:

$1.390 para la compra.

$1.410 para la venta.

A pesar de los ligeros movimientos del fin de semana, la distancia con el dólar oficial para la venta se mantiene estrecha, consolidando una convergencia que reduce la volatilidad en las transacciones minoristas.

Al igual que el dólar MEP, el blue sigue el ritmo de una macroeconomía que busca señales de estabilidad en el flujo de reservas líquidas del BCRA.