Cuatro propuestas para ver en TV esta semana

Dos (Película, Netflix)



Un hombre y una mujer se despiertan pegados por el abdomen. David y Sara no se conocen. Ambos están desnudos. Ambos rondan los 35 años. Están en un lugar que no reconocen. Tras el susto inicial, tratan de mantener la calma e intentar pensar por qué están ahí. No recuerdan nada. David sugiere la posibilidad de que hayan sido drogados y secuestrados. Ambos se ven obligados a compartir con un desconocido sus secretos más íntimos y vergonzosos para poder descifrar el misterio.





La película tiene una duración de una hora y 10 minutos, y está dirigida por Mar Targarona.

Está protagonizada por Pablo Derqui y Marina Gatell, que se llevaron todos los elogios por sus grandes interpretaciones. Un thriller misterioso más que destacable.



Cry Macho (Película, HBO Max)



Esta mezcla de road movie y drama tiene lugar en Texas, a fines de la década del 70’. Una ex estrella de rodeo y criador de caballos retirado acepta un encargo de un antiguo jefe: traer a su hijo pequeño desde México de vuelta a casa para alejarlo de su madre alcohólica. En el viaje, ambos se embarcarán en una inesperada aventura.





Dirigida y protagonizada por el talentoso e histórico Clint Eastwood, la película estrenada este mismo año tiene una duración de 104 minutos y cuenta, como era de esperarse, con una crítica elogiosa.

El reparto suma también a Eduardo Minett, Natalia Traven, Fernanda Urrejola, Dwight Yoakam, Sebestien Soliz y Horacio García Rojas entre otros.



Huérfanos de Brooklyn (Película, Amazon Prime Video)



Este film estrenado en 2019, que mezcla crimen, drama y thriller, está ambientado en la oscura Nueva York de los años 50’.

Allí, un solitario detective privado se aventura a resolver el asesinato de su mentor y descubre los secretos que ponen el destino de toda la ciudad en la cuerda floja.





Cuenta con un elenco impresionante conformado por Edward Norton, Bruce Willis, Willem Dafoe, Bobby Cannavale, Alec Baldwin, Leslie Mann y Gugu Mbatha-Raw entre otros, y está dirigida y guionada por el propio Edward Norton.

Tiene una duración de 144 minutos, y una crítica favorable por la estructura del film.



Nasdrovia (Serie, Star +)



Una premisa muy entretenida, que mezcla la comedia con algunos tintes de suspenso y con varios crímenes.

Edurne y Julián son dos exitosos abogados que, en plena crisis de los 40, deciden abandonar sus carreras y abrir un restaurante de comida rusa, cuyo nombre es Nasdrovia.





Desafortunadamente, la situación da un giro negativo, porque la calidad del restaurante es tan excepcional que el lugar se convierte en el favorito de la mafia rusa… con todo lo que eso genera.

Está protagonizada por Leonor Watling, Hugo Silva, Luis Bermejo, Anton Yakovlev, Yan Tual y Arben Bajraktaraj, entre otros. Cuenta con seis episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno.