Exclusiva: GeoPark se prepara para presentar al RIGI una inversión de US$ 600 millones en Vaca Muerta

Por Victoria Terzaghi, enviada especial a Houston

Desde la elegante sede del Club del Petróleo de Houston, Felipe Bayón, el CEO de GeoPark, la petrolera con sede central en Colombia que desembarcó el año pasado en Vaca Muerta, reveló en exclusiva para el Diario RÍO NEGRO que trabajan en la presentación para incluir en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) el desarrollo de sus áreas shale con una inversión de 600 millones de dólares.

«Estamos estructurando el RIGI. Creo que el RIGI es un mecanismo muy bueno, muy poderoso, en donde la Nación y la provincia se han puesto de acuerdo en incentivar estas inversiones y en donde uno dice oiga voy a tener condiciones desde el punto de vista impositivo, cambiario, y certidumbre hacia adelante hace que las inversiones sean mucho más fácil y factibles», reveló el CEO.

Y contó que «estamos estructurando el RIGI y vamos a aplicar para eso en los próximos meses» ya que marcó que el régimen permite que «la inversión tenga unas condiciones aún mejores que aquellas por las cuales nosotros firmamos y permite que el compromiso de la compañía con Argentina y con Neuquén, se consolide».

«Nosotros entramos en Vaca Muerta el año pasado con un contrato con Pluspetrol y con la provincia de Neuquén y en octubre ya hicimos las primeras intervenciones de pozos», indicó Bayón y detalló que «ahora ya perforamos los primeros tres ramales horizontales -de los primeros tres pozos- y tenemos previsto hacer la fractura el próximo mes».

«Vamos a subir la producción desde los 1.400 a 1.500 barilles a los 6.000 a 6.500 barriles hacia final de año», precisó el titular de la petrolera que contó que hacia fin de año esperan pisar el acelerador e ingresar en el modo de desarrollo intensivo.

Llegar a 20.000 barriles por día en Vaca Muerta

«La idea es a fin de año ya ingresar en el modo de desarrollo de factoría, donde unos 50 a 55 pozos más nos permitan llegar a los 20.000 barriles«, aseguró Bayón.

«Tenemos una intensidad de capital importante porque son unos 600 millones de dólares en tres años, este año, el 2027 y el 2028, de un total que estimamos en 1.000 millones de dólares», sostuvo el CEO de la firma.

Pero Bayón fue más allá y advirtió que «si hay otras oportunidades -de expansión en Vaca Muerta- siempre estaremos mirando porque si pensamos en geopolítica, con las tensiones y la guerra que hay en Medio Oriente ahora, Argentina se ha vuelto una localidad que genera mucho más interés, no solo desde el punto de vista del suministro sino también de gente que quiere venir a invertir en un sitio seguro para sus energéticos».

Buscan llevar la experiencia de Vaca Muerta a Colombia

«Nosotros arrancamos apenas seis meses después de haber tomado la operación en Loma Jarillosa, el bloque que compramos de Pluspetrol, ya estamos perforando. Vamos a hacer la fractura en el próximo mes, en junio», indicó Bayón y confirmó que será la primera experiencia en fracking de la firma.

En ese sentido, señaló que «definitivamente en mediano y largo plazo, ojalá podamos llevar la experiencia, la práctica y el conocimiento que se está desarrollando en estas primeras operaciones de fractura de la compañía a Colombia».

«Colombia tiene un potencial importante. Hoy tiene desafíos desde el punto de vista de un déficit de gas. El gas es un combustible que utiliza más o menos el 80% de la población en Colombia. Y también para pensar en volver a subir la producción de petróleo y cargar refinerías y poder exportar y generar un déficit energético, donde la Argentina es un claro ejemplo para nosotros en producción de gas, de petróleo, en nivel de actividad, generación de empleo y sobre todo generación de buenas condiciones para la gente, por ejemplo, de Neuquén, pero también para los argentinos», explicó.