Con foco en Vaca Muerta, Mega activa su tren de fraccionamiento y proyecta inversiones por US$360 millones

La nueva infraestructura en el polo petroquímico de Bahía Blanca fortalece la capacidad productiva y el perfil exportador del sector energético argentino. Foto gentileza.

La compañía Mega anunció el inicio de la puesta en marcha de su Nuevo Tren de Fraccionamiento (NTF) en su planta de Bahía Blanca, una obra estratégica que demandó una inversión de aproximadamente USD 260 millones y que marca un nuevo hito en su proceso de expansión.

La incorporación de esta infraestructura permitirá incrementar hasta un 50% la producción de líquidos de gas natural (NGLs), con una primera etapa que prevé un aumento cercano al 20% en propano, butano y gasolina natural, productos clave para abastecer tanto el mercado interno como la demanda internacional. El desarrollo acompaña el crecimiento sostenido de la actividad en Vaca Muerta y refuerza la capacidad de procesamiento de la compañía en la cadena de valor del gas.

“Estamos orgullosos de iniciar esta nueva etapa que consolida nuestro rol en la industria energética, transformando los recursos de Vaca Muerta en productos comercializables para el país y el mundo”, señaló Tomás Córdoba, CEO de la compañía.

La obra fue ejecutada bajo modalidad llave en mano (EPC) por AESA, empresa de ingeniería y construcción vinculada a YPF, y se inscribe en un momento significativo para Mega, que cumple 25 años desde el inicio de sus operaciones.

En ese recorrido, la empresa ha consolidado un modelo de negocio centrado en agregar valor al gas natural mediante la separación y fraccionamiento de sus componentes más ricos, como etano, propano, butano y gasolina natural.

Con plantas estratégicamente ubicadas en Loma La Lata, en el corazón de Vaca Muerta, y en Bahía Blanca —dentro del principal polo petroquímico del país—, Mega opera un sistema integrado conectado por un poliducto de 600 kilómetros. Esta infraestructura le permite procesar cerca del 40% del gas producido en la Cuenca Neuquina, posicionándose como un actor clave tanto en el abastecimiento del mercado interno como en la exportación de subproductos.

En este contexto, la puesta en marcha del NTF no solo amplía la capacidad productiva, sino que también fortalece el perfil exportador de la compañía, que ya se destaca como el principal exportador argentino de GLP y como proveedor central de etano para la industria petroquímica local.

En paralelo, Mega avanza en una nueva etapa de crecimiento presentada bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que contempla desembolsos adicionales por US$ 360 millones. Esta fase estará orientada a expandir la capacidad de separación, transporte y fraccionamiento de líquidos del gas natural, en línea con las proyecciones de crecimiento de Vaca Muerta y la creciente demanda energética a nivel global.

De este modo, la compañía reafirma su estrategia de largo plazo, combinando inversiones en infraestructura, eficiencia operativa y desarrollo tecnológico para acompañar la evolución del sistema energético argentino y potenciar su inserción en los mercados internacionales.