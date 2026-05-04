Cuarta marcha universitaria: cuándo será y qué localidades del Alto Valle se movilizarán

Gremios universitarios convocaron a la cuarta marcha federal universitaria, que será el próximo martes 12 de mayo. La actividad se centrará en «el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario» y la recomposición salarial de los docentes.

Las movilizaciones alcanzarán a varias localidades del Alto Valle y la Patagonia norte como Neuquén, General Roca, Viedma y Bariloche.

En este contexto, un referente gremial detalló a Diario RÍO NEGRO la compleja situación salarial.

«Es una nueva instancia de reclamo al incumplimiento que está haciendo el gobierno de la Ley de Financiamiento hace más de 190 días«, explicó Victor Curapil, autoridad del Centro de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Comahue (Cediunco).

Curapil remarcó que las medidas tomadas desde el inicio del ciclo lectivo han tenido «nula respuesta» por parte del gobierno nacional.

Si bien hasta el momento el llamado a movilización de Cediunco fue solo para Neuquén capital, aseguró que «hay otras convocatorias que se van a terminar de definir esta semana, con su modalidad y horarios«.

Recordó que las marchas federales anteriores también se realizaron en General Roca, Viedma, Villa Regina, San Martín de los Andes y Bariloche. «Todas las sedes donde se encuentra la universidad tendrán esta movilización», confirmó.

A su vez, describió el diálogo con otras casas de estudios en la región: «En cada lugar se ha conformado un frente sindical de universidades, allí está la UNRN, el IUPA, estamos nosotro, el Instituto Balseiro, UTN«.

Salarios de los docentes e investigadores

«Venimos con una pérdida de poder adquisitivo del 40% y tendríamos que tener una recomposición salarial inmediata del orden del 51%. Hemos perdido en este tiempo alrededor de 7,3 salarios mensuales«, puntualizó .

Detalló que un docente que empieza a desarrollar su carrera en la universidad con un cargo exclusivo (40 horas cubiertas) «estaría cobrando alrededor de $1.200.000. No alcanza para la canasta básica«.

Como consecuencia, resaltó que se observa una fuga de docentes de las universidades públicas. «Han incrementado las renuncias en más de 130 cargos y, si contamos los últimos 2 años, más de 270 docentes han renunciado«, describió.

Curapil también mencionó a los organismos de ciencia y técnica: «En el CONICET hay una pérdida de presupuesto alrededor de 40%, lo mismo en términos de salarios. La agencia de investigación también han tenido pérdidas que superan el 80%«.

Ante este complejo panorama, el gremio pide a la comunidad universitaria y a la ciudadanía acompañamiento nuevamente en la movilización.

«La marcha del 12 no es una marcha más, tenemos que decir al gobierno que no puede estar incumpliendo una ley como la de financiamiento universitario que ha sido aprobada con amplio consenso, pero también defender lo que hemos construido como sociedad argentina, la posibilidad de ser profesionales«, finalizó.