Pensiones No Contributivas: los montos oficiales que pagará ANSES en mayo 2026 con aumento y bono.-

ANSES oficializó la estructura de pagos para mayo 2026, aplicando el ajuste del 3,38% derivado de la inflación de marzo. En este nuevo esquema, las Pensiones No Contributivas (PNC) cumplen un rol central dentro de la red de protección social, ajustando sus haberes de forma automática según la normativa de movilidad vigente.

Al sumarse el refuerzo extraordinario ratificado por el Poder Ejecutivo, el monto de bolsillo que percibirán los titulares de las Pensiones No Contributivas busca mitigar el impacto de la suba de precios.

Sin embargo, es fundamental que los beneficiarios comprendan que la liquidación final que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social se divide entre el haber previsional y el bono de $70.000, cuya aplicación varía según la categoría de la prestación.

ANSES mayo 2026: cuánto cobran las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez

Dentro del cronograma que inicia la próxima semana, la Administración Nacional de la Seguridad Social estableció que las Pensiones No Contributivas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad social y discapacidad tendrán un incremento directo en su componente base.

Los valores confirmados para mayo 2026 son:

Haber base de PNC : se ubica en $275.275,12 tras la actualización por IPC.

: se ubica en $275.275,12 tras la actualización por IPC. Monto con bono extraordinario: al adicionarse el refuerzo de $70.000, el total a cobrar por los beneficiarios de estas Pensiones No Contributivas asciende a $345.275,12.

Esta cifra, según informa la Administración Nacional de la Seguridad Social, se deposita de manera automática en la cuenta declarada por el titular, sin necesidad de realizar gestiones presenciales ni trámites adicionales de validación para este mes.

PUAM y el bono proporcional de ANSES en las Pensiones No Contributivas de mayo 2026

Un punto que suele generar dudas es el funcionamiento del refuerzo para quienes superan el haber mínimo pero no alcanzan el tope de ingresos. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica un criterio de «bono proporcional» para asegurar que ningún titular de Pensiones No Contributivas quede rezagado.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber queda fijado en $314.600,12, lo que sumado al bono completo totaliza $384.600,12.

La Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda que el objetivo es que el ingreso final alcance el límite de $463.250,17; por lo tanto, si un beneficiario posee otras Pensiones No Contributivas o ingresos que superen la mínima, el organismo liquidará únicamente la diferencia necesaria para llegar a ese techo, garantizando así la equidad en la distribución de la asistencia estatal.