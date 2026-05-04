El Concejo Deliberante de Allen debate la emergencia escolar ante el aumento de matrícula

El Concejo Deliberante de Allen analiza un proyecto que propone declarar la emergencia en infraestructura escolar, impulsado por el aumento de la matrícula y la demanda de espacios. La iniciativa permanece en comisión, mientras que desde el Consejo Escolar de Allen sostienen que no existe una situación crítica en el sistema.

La propuesta presentada por el bloque Nos Une Río Negro surge a partir de un planteo de la seccional local de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter), que advirtió sobre la situación del sistema educativo y la necesidad de avanzar en la construcción y ampliación de establecimientos.

Según los fundamentos del expediente, el aumento de la matrícula en los distintos niveles está vinculado al crecimiento demográfico, lo que genera una presión creciente sobre los edificios existentes.

Educación descarta crisis edilicia y asegura cobertura total de la matrícula en Allen

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la coordinadora del Consejo Escolar de Allen, Cristina Manzaneda, planteó una visión diferente sobre la situación escolar. “A la actualidad, ningún estudiante está sin escolarizar”, aseguró según los registros del sistema oficial SAFE.

En esa línea, explicó que algunos reclamos se vinculan con elecciones de las familias: “Hay papás que han decidido que la elección de la escuela no es la que les tocó”, especialmente en el turno vespertino. Sin embargo, precisó que “esas familias ya están ubicadas en otros colegios, no están sin escolarizar”.

En cuanto a la infraestructura, sostuvo que “todos los edificios están funcionando” y que hay obras en marcha. Entre ellas, mencionó la intervención en la Escuela 22.

También indicó que muchas de las demandas edilicias responden al uso cotidiano: “Son aproximadamente entre 300 y 600 personas diarias que transitan los establecimientos educativos y eso es de uso”, explicó en relación al desgaste de las instalaciones y la necesidad de mantenimiento permanente.

Con ese panorama, fue directa respecto al proyecto: “no estaríamos de acuerdo con declarar la emergencia», afirmó, al sostener que existen obras en ejecución y planificación en curso para atender las necesidades del sistema educativo local.

Qué medidas propone el proyecto que circula en Concejo Deliberante de Allen

El proyecto establece que el Ejecutivo municipal debería realizar gestiones ante el Gobierno de Río Negro y el Consejo Provincial de Educación para impulsar la construcción de nuevos establecimientos, avanzar en ampliaciones y refacciones, y planificar el uso de terrenos con destino educativo.

También prevé que, en caso de avanzar, el Municipio informe en un plazo de 60 días al Concejo Deliberante sobre las acciones realizadas y los avances vinculados a la situación de la infraestructura escolar.

Además, se contempla la remisión del proyecto a organismos provinciales y la solicitud de una audiencia con autoridades del Ministerio de Educación para abordar la problemática.

La propuesta reconoce que la responsabilidad principal en materia educativa corresponde a la Provincia, aunque señala el rol del Municipio en la articulación institucional y en la canalización de demandas de la comunidad. En ese marco, el proyecto busca visibilizar la situación y promover respuestas frente a un escenario de creciente demanda educativa en Allen.