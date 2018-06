Los guionistas de Guapas en Neuquén

Este fin de semana hay una gran oportunidad para aprender del arte de guionar una historia. Es que Leandro Calderone y Carolina Aguirre llegan a Neuquén con su seminario “10 pasos para escribir un guión”. La cita es el sábado y el domingo en el Centro Cultural Desafíos (Brentana 46). Ambos días la jornada será desde las 11 hasta las 16:30. Antes de que lleguen a la región “Río Negro” entrevisto a Aguirre para saber de que se trata el curso.

P- ¿Cómo surgió este seminario?

R- Siempre nos pidieron clases pero no teníamos tiempo por la tele. Queríamos armar un seminario con el estilo que tienen las grandes masterclasses en USA que se hacen en un teatro con sonido, pantallas y de forma ensayada y concisa. Que vos vayas dos días a concentrarte encerrado y aprendas todo lo que necesitas saber formalmente para escribir una serie como las que ves todos los días pero de manera confortable, que te den los materiales, que se escuche perfecto, que veas todo en slides y escenas, que puedas ser parte del proceso de verdad, ver de cerca como se escribe en serio la tele.

P- ¿Cómo enseñan ustedes?

R- Nosotros tenemos un método que usamos, pero que pertenece, por supuesto, a la idea de que el guión es ante todo estructura. Queríamos enseñarlo acá porque es cómo se escribe en las grandes industrias, más allá de nuestra experiencia y nuestra propia opinión. Esto no quiere decir que sea menos creativo, sino más profesional. Afuera es inaceptable un proyecto que no cumpla estos 10 pasos. Netflix o HBO no van a leerlo directamente. Entonces ya es hora de que en Argentina empecemos a hablar de método, de idea, de argumento, de la estructura del conflicto de una forma menos amateur porque en unos años el que no cumpla con estos requisitos no va a poder trabajar en la industria. Ya con las alianzas que hay con productoras de contenidos de afuera en los canales de aire es imposible. No es opinión mía, en el seminario recorremos estos 10 pasos con Breaking Bad, Homeland, Los Soprano, Lost, para que vean que siempre, todas las series que aman y admiran están escritas de esta manera.

P- ¿Cuál es el principal secreto de un buen guión?

R- La estructura. Los otros elementos, imprescindibles en otras formas de escritura, no son lo que hacen funcionar un guión. Y estructura es empezar una historia lo mas tarde posible, empezando cada escena lo mas tarde posible también.

P- ¿Qué siente un guionista cuando sus historias triunfan, como es el caso de muchas de las de ustedes?

R- Es divino que la gente hable de los personajes como personas, que los ame, los odie, piense en ellos. Es emocionante, porque alguna vez existieron en tu cabeza. Y ademas es lindo porque vivís de lo que te gusta, de lo que querías vivir cuando eras chiquito. Eso es una felicidad constante, un privilegio y una bendición para nosotros.

P- ¿Cómo es el trabajo o las rutinas de un guionista?

R- No hay rutina porque depende del proyecto, no es lo mismo una tira diaria que un unitario ni un unitario autoconcluyente que uno seriado. El programa te impone una rutina. Yo un unitario como el que estamos terminando ahora, Otros Pecados, lo puedo escribir en cualquier lado sola. En un tira tengo un equipo y tengo que tener horarios para que todos puedan organizar el trabajo.