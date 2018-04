Edu Schmidt: Un “Loco” suelto por la región

El cantante, compositor y multiinstrumentista, exlíder de Árbol, está pronto a subirse a su auto para venir a la zona a presentar “Loco” su último disco. Y no lo hará solo sino que viajará junto a su banda conformada por Gustavo Bustos (guitarra), Matías Puntillo (bajo) y Damián Bustos (batería). “La particularidad es que con voy banda, estamos yendo en un autito desde Buenos Aires. Hace un par de años que viajé mucho solo y armando bandas por todos lados. Y esta vuelta voy con mi banda que es más complicado pero esta 10 mil veces mejor”, detalló Edu en conversación con “Río Negro”. “Vamos a presentar ‘Loco’ que es el último disco, el tercero porque yo ya había hecho dos, y obviamente también vamos a hacer temas de Árbol y covers. Está bueno el show”, agregó. P- ¿Por qué “Loco”? R- “Loco” va juntando canciones en el par de año que pasa entre disco y disco y después cuando tenía reunidas las que más me gustaban, me di cuenta que tenía un par de nombres, siempre con o porque el otro se había llamado “Chocho”. También me di cuenta que quería recuperar al loco que sos cuando empezás a tocar, a los 20 años, que querés que todo el mundo escuche tus canciones y tenés como una energía tremenda que después cuando sos profesional se va perdiendo porque ya es como cotidiano. Es recuperar un poco el loco lindo que es uno cuando es pibe y arranca y hace todo amateur y por amor a las canciones P- ¿Qué es lo que tiene este disco en particular? R- Muchas cosas y hay cosas que se sostienen a lo largo de los discos porque los hice todos yo y siempre hay obsesiones. Una de las cosas distintivas es los invitados. En este disco está Jorge Serrano de Los Decandentes, Seba de La Vela Puerca, los guitarristas de Edmundo Rivero, y hay un montón de músicos de todo el país que fueron mandando pianos, clarinetes, guitarras.

P- ¿Qué es lo que más te gusta? R- Y un poco como se fue dando. Yo armé las canciones durante mucho, mucho tiempo y después en todo lo que fue grabación con la banda quise que los pibes no sepan ni que están tocando, mostrarles el tema, ensayarlo y grabarlo, para tener esa locura y ese vértigo que uno tiene cuando no sabe ni siquiera que es lo que está tocando, que es lo que pasa cuando uno empieza, que hace canciones y no sabe muy bien para que, si la van a pasar en la radio, si la va a escuchar un montón de gente o nadie. Fue un poco de tratar de buscar ese vértigo en como estuvo grabado. La banda toca hace mil años juntos, se grabó en estudios de primera, no es que se hizo “chapuceramente”, pero me gustaba ese vértigo para arrancar las canciones. Después estuve varios meses poniéndole de todo, violines, clarinetes, charangos. P- A propósito de la composición ¿Tenés una rutina o como es tu forma de componer? R- Creo que justamente lo que pasa es que no tengo rutina. Hay ideas que te saltan así y que justo tenés una guitarra cerca y salen, otras las grabás en el celular y después las desgrabás. Como yo soy mi propio manager muchos días estoy cerrando fechas, después hay días que estoy componiendo, hay mucho días al mes que estoy viajando, entonces es complicado componer ahí . P- ¿Se viene un nuevo disco? R- Para el próximo disco voy a tener que parar un poco el tema de los shows para poder redondear canciones. Ahora tengo cuatro o cinco nuevas, pero para preparar un disco de 10 hacen falta 20, así que seguramente en septiembre pare un ratito así a fines de año grabo otro disco que saldrá el año que viene. P- ¿Cómo son las giras? R- Ahora estoy como con la garganta cansada porque en marzo hicimos 16 shows y ahora en abril van a ser casi 10 shows, le meto mucha pata y con mucho auto. Todos los días son 400 o 500 kilómetros, ducha, probar sonido, tocar, dormir un ratito y salir de vuelta a la ruta. Es como bastante desgastante pero se disfruta. Lo estuve haciendo muchos años solo en el auto con la guitarra, ahora poder salir con mi banda a todos lados y que estén fijos, se disfruta más.

P- ¿Qué te dejó tu paso por Árbol? R- Árbol fue como la banda más conocida, obviamente todo ese crecimiento de convocatoria y todo eso de manera independiente fue muy lindo vivirlo, pensarlo, que salga. Muchas cosas positivas. Después hubo como cierto desgaste por eso yo también me fui, pero de los 13 años que tuve de Árbol no reniego para nada. Hago temas de Árbol, que son temas míos que compuse yo. Viendo para atrás todo lo que hice hasta en las cosas que me pude haber equivocado las veo como aprendizajes y como pasos positivos. Estoy contento con la carrera. P- ¿Extrañás algo de esa época? R- No. Pero me gustaría con los discos que estoy sacando ahora poder tener más acceso a los medios. Disfruto mucho del show chiquito en un bar, hago muchos bares, pero hay algo en el crecimiento de convocatoria que es lindo también, que haya un montón de gente escuchando tus canciones. Eso me gustaría que pase un poco más con es te nuevo proyecto que va despacito y creciendo paso a paso como cuando empezamos con Árbol. Y había una cuestión de equipo que ahora con estas giras con banda estoy recuperando, y que me llevó muchos años tener ganas de volver a tener el equipo, al principio hice todo bastante solo, solitariamente.

La ficha

de los shows

Mañana: a las 22 horas, en el bar de Elordi 950 de San Martín. Banda invitada: Ponele. Entradas anticipadas 250 pesos, en puerta 300.

Sábado: a las 3 en el pub de Ruta 22, km 1330, de Cutral Co. Banda invitada: Elessär.

Domingo: a las 21 en el teatro El Arrimadero de Neuquén. Entradas anticipadas 200 pesos, en puerta 250.

Neuquén