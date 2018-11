Neuquén tendrá su primera edición de “La noche de los museos”

El Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Paraje Confluencia, la sala Emilio Saraco, el Museo Gregorio Álvarez y todos los espacios aledaños serán la sede de la primera edición de “La noche de los museos” de Neuquén Capital. La propuesta se desarrollará este sábado desde las 20 hasta las 24 horas, con entrada libre y gratuita en todos los casos.

“La noche de los museos es una iniciativa que nació en Berlín en el 1997 y a partir de ahí por el éxito que tuvo se empezó a replicar en diferentes lugares del mundo. En algunas ciudades se abren, ademas de los museos, edificios que normalmente no están abiertos al público. Nosotros nos sumamos por primera vez a este tipo de iniciativa abriendo los cuatro museos del circuito expositivo con propuestas no convencionales, en horario no convencional”, comenzó contando Ana Laura Bonet, secretaria de Cultura y Turismo municipal.

Y agregó: “Es una actividad destinada a las familias cuyo objetivo es acercar a las familias no sólo al circuito expositivo, que son los cuatro museos, cenotafios y esculturas, sino darle valor a lo que tiene que ver con el patrimonio histórico de nuestra ciudad. Coincidentemente nuestros museo son edificaciones de 1900/1920 que fueron construidas por el ferrocarril, por lo tanto cumplimos doblemente brindando a la familia una actividad recreativa y un acercamiento a lo que es el patrimonio nuestro”.