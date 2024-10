A Very Royal Scandal: llega la serie sobre el príncipe Andrés, su vínculo con Epstein y una escandalosa entrevista

A Very Royal Scandal, la miniserie sobre la entrevista al príncipe Andrés que hizo temblar a la realeza británica llega al streaming. La serie documenta el escándalo mediático que protagonizó el miembro de la casa real al querer aclarar su vínculo con el condenado Jeffrey Epstein y sus acusaciones por abuso sexual en una entrevista con la BBC que fue catalogada como “un error colosal” que terminó apartándolo de la Corona.

En 2019, la experimentada periodista de la BBC, Emily Maitlis, personificada por la ganadora del Globo de Oro Ruth Wilson, preparó junto a su equipo del prestigioso ciclo Newsnight una pieza periodística de valor incalculable. Se trató de una conversación, one-on-one en Buckingham Palace, con el Príncipe Andrés de Inglaterra, interpretado por Michael Sheen, quien en ese momento buscaba un espacio para aclarar su vínculo con el condenado por tráfico sexual.

La miniserie creada por Jeremy Brock (The Last King of Scotland) y dirigida por el ganador del Emmy Julian Jarrold (The Crown) también recrea esa entrevista que fue posteriormente catalogada como un “desastre mediático” por cómo arruinó la imagen del duque de York, a quien se lo notó incómodo durante los 50 minutos que duró la charla.

De acuerdo al creador, A Very Royal Scandal “pone el foco en el viaje profesional y personal de la periodista Emily Maitlis hasta su aclamada entrevista al príncipe Andrés», que se realizó en medio de las acusaciones de abuso sexual en las que se encontraba envuelto.

Así cómo Maitlis fue premiada por la Royal Television Society como mejor presentadora del año (y la cobertura fue nominada en los BAFTA, British Academy Television Awards), para la realeza significó un duro golpe que debilitó a la Corona.

Si bien la Reina Isabel II había dado su permiso para que su hijo (el segundo varón que tuvo fruto de su matrimonio con Felipe, duque de Edimburgo) hablara de manera pública, su desempeño en la entrevista fue mundialmente vapuleado. Finalmente, con motivo de ese testimonio que lo perjudicó notoriamente, el Príncipe Andrés fue apartado de sus deberes públicos como miembro de la familia real británica.

La serie se estrenará este 25 de octubre en Universal+.