Un control policial en Allen dejó al descubierto a dos adolescentes con droga en un taxi que llegaba desde Neuquén

Un control vehicular realizado en Allen permitió detectar a dos adolescentes que transportaban marihuana en un taxi proveniente de Neuquén. El procedimiento se concretó este sábado por la noche en la zona este de la ciudad y derivó en la intervención de la Justicia Federal.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30, cuando efectivos de la Comisaría 6° detuvieron un Fiat Cronos para un control de rutina en el puente de calle Bahía Blanca, sobre el Canal Principal de Riego. En el vehículo viajaban dos menores, de 15 y 16 años, quienes despertaron sospechas por llevar bebidas alcohólicas y por un fuerte olor a marihuana.

Control y hallazgo

Ante esa situación, el personal policial solicitó la exhibición de sus pertenencias. Durante la revisión, encontraron en una mochila una bolsa con cogollos de cannabis.

De inmediato se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención a personal especializado en toxicomanía, que confirmó un peso total de 48 gramos de la sustancia.

Intervención judicial

El caso quedó en manos del fiscal federal Matías Zanona, quien dispuso la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), priorizando un abordaje integral por tratarse de menores de edad.

Según se informó, el procedimiento se enmarca en una serie de operativos preventivos desplegados durante el fin de semana en distintos puntos de Allen, con controles vehiculares e identificación de personas.

Desde la fuerza indicaron que estos operativos buscan reforzar la presencia policial en zonas estratégicas y anticipar posibles situaciones de riesgo, en coordinación con la Justicia.