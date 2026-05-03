En vivo: Cipolletti pierde con Argentino de Monte Maíz por la fecha 7 del Federal A

Cipolletti está puntero en la Zona 3 del Federal A. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti pierde 2 a 0 con Argentino de Monte Maíz por la fecha 7 del Federal A y, por ahora, no puede ampliar su ventaja como puntero en la Zona 3.

El Albinegro solo pudo llegar con peligro a los 9′ con un zurdazo de Nicolás Peralta que salió desviado. La intención de buscar con rápidos contraataques no le funcionó.

El local abrió el marcador a los 11′ en un córner. El defensor Hugo Vera Oviedo anticipó a Víctor Manchafico y la agarró de aire de derecha para el 1 a 0.

A los 22′, Argentino amplió la diferencia con una definición cruzada de Ramiro Lasserre después de un pase de Ignacio Blangetti. En las dos jugadas de gol, Cipo no estuvo firme en la marca.

Para el complemento, el Albinegro volvió a la línea de tres con la salida de Nehuén García y el ingreso de Andrés Almirón en el mediocampo.

Pase lo que pase en este encuentro, el Albinegro terminará la jornada como líder ya que el escolta Atenas perdió 4 a 0 con FADEP en Mendoza y Juventud Unida de San Luis tuvo libre.

Si el equipo rionegrino gana en Córdoba, sacará cuatro puntos de diferencia en lo más alto. En la próxima fecha recibirá a los de San Luis y en la siguiente le tocará libre.

Para este duelo, el DT Fabián Enríquez volvió a poner una línea de cuatro en el fondo con Yago Piro como lateral derecho e hizo dos cambios: Nehuén García y Nicolás Peralta por Fernando Pettineroli y Federico Acevedo.

De esta manera, forma con: Facundo Crespo; Yago Piro, Víctor Manchafico, Juan Cruz Huichulef, Nehuén García; Gonzalo Lucero, Marcos Pérez, Claudio Mosca, Maximiliano López; Nicolás Peralta y Sebastián Jeldres.