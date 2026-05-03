El oro empujó el alza en las reservas: qué pasó con los dólares que compró diariamente el BCRA en el 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró mantener un ritmo constante de compras de divisas durante los primeros tres meses de 2026. Sin embargo, este esfuerzo sostenido en el mercado oficial tuvo un impacto casi nulo en el crecimiento real de las reservas internacionales. Según un informe privado, el aumento registrado en las arcas del Estado no provino de una acumulación genuina de dólares, sino de la fuerte suba en el precio del oro y la revalorización de otros activos.

Según el estudio de la consultora Quantum Finanzas, las reservas crecieron u$s 957 millones entre enero y marzo. De este monto, U$S 947 millones (el 99%) respondieron estrictamente al efecto de valuación de activos, con el oro como principal protagonista.

En contrapartida, el resultado de las operaciones cambiarias del BCRA aportó apenas U$S 10 millones al aumento total.

A dónde fueron los dólares que compró el BCRA

La autoridad monetaria mantuvo una presencia compradora muy fuerte en el mercado de cambios, acumulando adquisiciones por U$S 4.386 millones durante el primer trimestre. No obstante, ese importante flujo no logró engrosar las reservas porque fue utilizado casi en su totalidad para hacer frente a compromisos financieros.

Entre los principales destinos que absorbieron estas divisas se destacan:

Pagos de deuda pública (incluyendo bonos y vencimientos con el FMI) .

. Cancelación de pasivos con el Banco de Basilea.

Amortización de instrumentos financieros como los Bopreales.

En el plano del comercio exterior, la dinámica mostró luces y sombras. El país logró un robusto superávit comercial de U$S 5.710 millones (impulsado por exportaciones que superaron los U$S 20.000 millones). Sin embargo, este saldo a favor fue neutralizado por el déficit de la cuenta corriente, que alcanzó un rojo de U$S 1.122 millones.

Este desequilibrio estuvo traccionado por el pago de intereses de deuda (U$S 3.666 millones), los gastos en turismo y consumos con tarjeta en el exterior (U$S 2.560 millones), y la reanudación del giro de dividendos empresariales hacia casas matrices (cerca de U$S 983 millones). A su vez, la salida de divisas por atesoramiento del sector privado se mantuvo en niveles relevantes, rondando los U$S 2.200 mensuales.

El balance cambiario y las proyecciones para lo que resta del año

A pesar del bajo nivel de acumulación genuina, los analistas descartan un escenario de crisis inminente en el sector externo, apoyados en los buenos números que proyecta el campo.

En diálogo con Infobae, Fernando Baer, economista de Quantum, detalló sobre el panorama a corto plazo: «Por ahora no tenemos un problema serio de déficit de cuenta corriente como el que sufrimos durante el Gobierno de Mauricio Macri. Es buena la campaña del agro. En términos de balance cambiario, el dólar no parece necesariamente barato porque tenés superávit comercial y tenés oferta neta de divisas. Si eso se sostiene, el tipo de cambio podría apreciarse aun más«.

Desde la consultora detallaron que la constante intervención oficial en la plaza cambiaria dejó, al 23 de abril, un acumulado de compras anuales de U$S 6.685 millones. Para que esta inyección de liquidez logre finalmente traducirse en un fortalecimiento real de las reservas durante la segunda mitad del año (cuando la estacionalidad del agro disminuya), el informe advierte que la acumulación dependerá de cuatro factores clave: