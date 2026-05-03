Una imagen tomada en la costa de Río Negro ganó un concurso nacional y ahora recorrerá el país

La escena fue registrada durante una excursión en Las Grutas, en enero de 2025. Foto: gentileza.

Una imagen tomada en la costa de Río Negro se quedó con el primer lugar en un certamen nacional de fotografía. Se trata de «Nado sincronizado», obra de la fotógrafa rionegrina Luciana Pizzorno, que resultó ganadora del concurso «El Mar es Uno», organizado por Parques Nacionales para visibilizar los bienes naturales y culturales del Mar Argentino.

La fotografía premiada en la categoría Cámara muestra a tres delfines saltando en perfecta armonía. Fue capturada en enero de 2025 en Las Grutas, durante una excursión que la autora descubrió a través de redes sociales.

Una experiencia personal que terminó en una foto premiada a nivel nacional

Pizzorno contó que suele veranear en la localidad rionegrina y que la propuesta le llamó la atención de inmediato. «¡No puede ser que no la haya conocido antes!», recordó. Según explicó, el interés también tenía una carga personal: «Tenía muchas ganas de ver a los delfines. De chica los conocí en Mundo Marino, así que para mí era muy novedoso poder verlos en libertad y en su entorno natural».

La fotógrafa también destacó el desafío técnico que implicó lograr la imagen. «Me encanta la foto en movimiento», señaló, aunque aclaró que las condiciones no eran sencillas, había mucha gente en la excursión, la luz era intensa y el barco se movía de manera intencional para favorecer la aparición de los animales.

La fotógrafa rionegrina Luciana Pizzorno es la autora de «Nado sincronizado», la imagen premiada. Foto: gentileza.

El resultado superó cualquier expectativa. La postal no solo fue elegida como la mejor del concurso, sino que además permitirá mostrar el paisaje marítimo rionegrino a nivel nacional.

«Amo mi provincia y me encanta que Río Negro esté representando la portada del concurso ‘El Mar es Uno’ de Parques Nacionales», expresó la autora.

La fotografía integrará una muestra itinerante que recorrerá distintos puntos del país y también será difundida en redes sociales junto a las diez mejores imágenes seleccionadas del certamen.